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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240307/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-ahlakli-belediyecilik-merhamettir-1081462180.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ahlaklı belediyecilik merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar her kesimden... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T01:58+0300
2024-03-07T01:58+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
aday
seçim
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Kahramanmaraş’ta Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş adaylarını partililere tanıttı.Programda konuşan Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz, hem büyükşehirde hem Kahramanmaraş’ın ilçelerinde favori parti olarak seçimlere giriyor başa güreşiyor. Artık Kahramanmaraş 'tamam' diyor, 'Milli Görüş vakti geldi, Yeniden Refah vakti geldi, efsane hizmetlerin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette vakti geldi' diyor. 265 binden 460 bine 6 ay içerisinde geldik. Ne demek bu, 6 ayda yüzde 80 büyüme demek. Bizim milletimizin teveccühünü görmemizin yanında, milletimizin akın akın Yeniden Refah Partimizde toplanmasının ispatı budur. 31 Mart’a giderken seçimlere 500 binin üye ile gireceğiz ve 31 Mart’ta sandıkları patlatıp 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız” dedi.Ahlaklı belediyecilik anlayışını tüm Türkiye’de göstereceklerini ifade eden Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240303/fatih-erbakan-turkiyenin-en-hizli-buyuyen-siyasi-partisi-olarak-31-martta-sandiklari-patlatacagiz-1081328495.html
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, aday, seçim
yeniden refah partisi, fatih erbakan, aday, seçim

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir

01:58 07.03.2024
© İHA / METEHAN NAZLIYeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© İHA / METEHAN NAZLI
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ahlaklı belediyecilik merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar her kesimden insanın ayrım gözetmeksizin dertleriyle dertlenmek demektir” dedi.
Kahramanmaraş’ta Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş adaylarını partililere tanıttı.
Programda konuşan Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz, hem büyükşehirde hem Kahramanmaraş’ın ilçelerinde favori parti olarak seçimlere giriyor başa güreşiyor. Artık Kahramanmaraş 'tamam' diyor, 'Milli Görüş vakti geldi, Yeniden Refah vakti geldi, efsane hizmetlerin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette vakti geldi' diyor. 265 binden 460 bine 6 ay içerisinde geldik. Ne demek bu, 6 ayda yüzde 80 büyüme demek. Bizim milletimizin teveccühünü görmemizin yanında, milletimizin akın akın Yeniden Refah Partimizde toplanmasının ispatı budur. 31 Mart’a giderken seçimlere 500 binin üye ile gireceğiz ve 31 Mart’ta sandıkları patlatıp 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız” dedi.
Ahlaklı belediyecilik anlayışını tüm Türkiye’de göstereceklerini ifade eden Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:
“Belediyecilikteki hizmetlerimizi insanlarımıza gösterip 2028’de iktidara yürümek ve milletimizin diğer büyük problemlerine de inşallah çözüm olacağız. Yeniden Refah Partisi olarak Milli Kaynak Paketleri kitabımız ortada. Aynen 54. hükümette Erbakan Hocamızın yaptığı gibi denk bütçe ile, havuz sistemi ile faiz canavarından kurtularak üreteceğimiz o kaynak ile yine dar gelirlinin yüzünü güldüreceğiz. Ahlaklı belediyecilik merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar her kesimden insanın ayrım gözetmeksizin dertleriyle dertlenmek demektir. Afet korkusuyla uykuları kaçan hemşehrilerime de sesleniyorum, Yeniden Refahlı belediyeler afetlere dayanıklı ve tedbirli şehirleri inşa etmede öncü olacaktır."
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
TÜRKİYE
Fatih Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız
3 Mart, 21:52
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