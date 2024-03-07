https://sputniknews.com.tr/20240307/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-ahlakli-belediyecilik-merhamettir-1081462180.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Ahlaklı belediyecilik merhamettir

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Ahlaklı belediyecilik merhamettir, evinde aç yatan yavrumuzdan sokakta üşüyen evsizlere kadar her kesimden... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T01:58+0300

2024-03-07T01:58+0300

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2024 türkiye yerel seçimleri

yeniden refah partisi

fatih erbakan

aday

seçim

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Kahramanmaraş’ta Aday Tanıtım ve Proje Lansmanı programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş adaylarını partililere tanıttı.Programda konuşan Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz, hem büyükşehirde hem Kahramanmaraş’ın ilçelerinde favori parti olarak seçimlere giriyor başa güreşiyor. Artık Kahramanmaraş 'tamam' diyor, 'Milli Görüş vakti geldi, Yeniden Refah vakti geldi, efsane hizmetlerin hem yerel yönetimlerde hem de merkezi hükümette vakti geldi' diyor. 265 binden 460 bine 6 ay içerisinde geldik. Ne demek bu, 6 ayda yüzde 80 büyüme demek. Bizim milletimizin teveccühünü görmemizin yanında, milletimizin akın akın Yeniden Refah Partimizde toplanmasının ispatı budur. 31 Mart’a giderken seçimlere 500 binin üye ile gireceğiz ve 31 Mart’ta sandıkları patlatıp 1 Nisan’dan itibaren ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız” dedi.Ahlaklı belediyecilik anlayışını tüm Türkiye’de göstereceklerini ifade eden Fatih Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240303/fatih-erbakan-turkiyenin-en-hizli-buyuyen-siyasi-partisi-olarak-31-martta-sandiklari-patlatacagiz-1081328495.html

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yeniden refah partisi, fatih erbakan, aday, seçim