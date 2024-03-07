https://sputniknews.com.tr/20240307/telefonla-ilgilenirken-ofise-leopar-girdi-1081486102.html
Telefonla ilgilenirken ofise leopar girdi
Telefonla ilgilenirken ofise leopar girdi
Sputnik Türkiye
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla ilgilenen 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce leoparın arkasından kapıyı... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T16:26+0300
2024-03-07T16:26+0300
2024-03-07T16:26+0300
dünya
leopar
ofis
hindistan
maharashtra
düğün
video
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Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü.Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareket ettiği kaydedildi.Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.
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Telefonla ilgilenirken ofise leopar girdi
Sputnik Türkiye
Telefonla ilgilenirken ofise leopar girdi
2024-03-07T16:26+0300
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leopar, ofis, hindistan, maharashtra, düğün, video, видео
leopar, ofis, hindistan, maharashtra, düğün, video, видео
Telefonla ilgilenirken ofise leopar girdi
Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde telefonla ilgilenen 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü.
Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire’nin sakin ve hızlı hareket ettiği kaydedildi.
Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi.