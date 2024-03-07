https://sputniknews.com.tr/20240307/tcmbden-ilave-sikilasmada-zorunlu-karsilik-adimi-1081460977.html

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'ının (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi büyümesine dayalı zorunlu... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T00:23+0300

2024-03-07T00:23+0300

2024-03-07T00:26+0300

merkez bankası

ekonomi

resmi gazete

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas'ının (TCMB) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Merkez Bankası'nca belirlenen kredilerin aylık yüzde 2 büyüme oranını aşan kısmı için TL cinsinden zorunlu karşılık 1 yıl süreyle bloke olarak tutulacak.TCMB, ilave sıkılaşma adımlarına yönelik duyurusunda, kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtmişti.Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.TCMB Para Politikası Kurulu'nun 22 Şubat'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, "Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240306/merkez-bankasindan-yeni-sikilastirma-karari-1081421053.html

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merkez bankası, resmi gazete