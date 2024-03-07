https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyanin-yeni-nesil-x-69-gudumlu-fuzesinin-teknik-ozellikleri-neler-1081491001.html

Rusya'nın yeni nesil X-69 güdümlü füzesinin teknik özellikleri neler?

Rusya'nın yeni nesil X-69 güdümlü füzesinin teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

X-69 yeni nesil çok fonksiyonlu uçak seyir füzesi, fırlatmadan önce koordinatları bilinen çeşitli sabit yer hedeflerinin vurulması için tasarlandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T19:41+0300

2024-03-07T19:41+0300

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multimedya

infografik

kısa menzilli füze

füze

rusya

x-69

rusya silahlı kuvvetleri

rus silahlı kuvvetleri

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil çok fonksiyonlu uçak seyir füzesi olan X-69 envanterine dahil ediyor.Yeni nesil havadan karaya seyir füzesi X-69, kabiliyet açısından kısa menzilli mühimmatlar ile stratejik seyir füzeleri arasında yer alan teknik özelliklere sahip.X-69, stratejik seyir füzelerine benzer birçok teknik özelliğe sahip bir kontrol sistemi ile donatıldı.Geliştirilmiş yineleme (iterasyon), muhtelif yer tabanlı sabit hedeflere yüksek hassasiyetli nükleer olmayan saldırılar için tasarlanan X-69, öncüllerinden farklı olarak daha hassas, kompakt ve geliştirilmiş kompozit malzemelerden imal edildi.Kısa menzilli mühimmat ile stratejik seyir füzeleri arasında ara bir yere sahip olan X-69 füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde

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