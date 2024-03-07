https://sputniknews.com.tr/20240307/rusyanin-yeni-nesil-x-69-gudumlu-fuzesinin-teknik-ozellikleri-neler-1081491001.html
Rusya'nın yeni nesil X-69 güdümlü füzesinin teknik özellikleri neler?
Rusya'nın yeni nesil X-69 güdümlü füzesinin teknik özellikleri neler?
Sputnik Türkiye
X-69 yeni nesil çok fonksiyonlu uçak seyir füzesi, fırlatmadan önce koordinatları bilinen çeşitli sabit yer hedeflerinin vurulması için tasarlandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T19:41+0300
2024-03-07T19:41+0300
2024-03-07T19:41+0300
multimedya
infografik
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füze
rusya
x-69
rusya silahlı kuvvetleri
rus silahlı kuvvetleri
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil çok fonksiyonlu uçak seyir füzesi olan X-69 envanterine dahil ediyor.Yeni nesil havadan karaya seyir füzesi X-69, kabiliyet açısından kısa menzilli mühimmatlar ile stratejik seyir füzeleri arasında yer alan teknik özelliklere sahip.X-69, stratejik seyir füzelerine benzer birçok teknik özelliğe sahip bir kontrol sistemi ile donatıldı.Geliştirilmiş yineleme (iterasyon), muhtelif yer tabanlı sabit hedeflere yüksek hassasiyetli nükleer olmayan saldırılar için tasarlanan X-69, öncüllerinden farklı olarak daha hassas, kompakt ve geliştirilmiş kompozit malzemelerden imal edildi.Kısa menzilli mühimmat ile stratejik seyir füzeleri arasında ara bir yere sahip olan X-69 füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde
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infografik, kısa menzilli füze, füze, rusya, инфографика, x-69, rusya silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri
infografik, kısa menzilli füze, füze, rusya, инфографика, x-69, rusya silahlı kuvvetleri, rus silahlı kuvvetleri
Rusya'nın yeni nesil X-69 güdümlü füzesinin teknik özellikleri neler?
X-69 yeni nesil çok fonksiyonlu uçak seyir füzesi, fırlatmadan önce koordinatları bilinen çeşitli sabit yer hedeflerinin vurulması için tasarlandı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, yeni nesil çok fonksiyonlu uçak seyir füzesi olan X-69 envanterine dahil ediyor.
Yeni nesil havadan karaya seyir füzesi X-69, kabiliyet açısından kısa menzilli mühimmatlar ile stratejik seyir füzeleri arasında yer alan teknik özelliklere sahip.
X-69, stratejik seyir füzelerine benzer birçok teknik özelliğe sahip bir kontrol sistemi ile donatıldı.
Geliştirilmiş yineleme (iterasyon), muhtelif yer tabanlı sabit hedeflere yüksek hassasiyetli nükleer olmayan saldırılar için tasarlanan X-69, öncüllerinden farklı olarak daha hassas, kompakt ve geliştirilmiş kompozit malzemelerden imal edildi.
Kısa menzilli mühimmat ile stratejik seyir füzeleri arasında ara bir yere sahip olan X-69 füzesinin teknik özellikleri, Sputnik'in infografiğinde