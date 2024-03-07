https://sputniknews.com.tr/20240307/iranda-petrol-rafinesinde-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1081478883.html
İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Sputnik Türkiye
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T13:11+0300
2024-03-07T13:11+0300
2024-03-07T13:16+0300
dünya
iran
petrol
patlama
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İran resmi haber ajansı IRNA Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandığını bildirdi.Rafineride yangına yol açan patlamada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.İranlı yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
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iran, petrol, patlama
İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
13:11 07.03.2024 (güncellendi: 13:16 07.03.2024)
İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.
İran resmi haber ajansı IRNA Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandığını bildirdi.
Rafineride yangına yol açan patlamada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
İranlı yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.