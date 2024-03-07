https://sputniknews.com.tr/20240307/iranda-petrol-rafinesinde-patlama-olu-ve-yaralilar-var-1081478883.html

İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var

Sputnik Türkiye

İran'ın güneyindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen patlamada ölen ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T13:11+0300

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2024-03-07T13:16+0300

dünya

iran

petrol

patlama

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İran resmi haber ajansı IRNA Hürmüzgan eyaletindeki Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandığını bildirdi.Rafineride yangına yol açan patlamada ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.İranlı yetkililer tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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Sputnik Türkiye

iran, petrol, patlama