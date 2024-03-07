https://sputniknews.com.tr/20240307/hesabini-baskasina-kullandirana-vergi-danistaydan-cezali-vergi-odensin-karari-1081479818.html

Hesabını başkasına kullandırana vergi: Danıştaydan 'cezalı vergi ödensin' kararı

Hesabını başkasına kullandırana vergi: Danıştaydan 'cezalı vergi ödensin' kararı

Sputnik Türkiye

Banka hesabını çeşitli gerekçelerle başkasına kullandıranlara vergi cezası geliyor. Kara para aklama suçuyla bağlantılı olarak ele alınan bu işlemlere vergi... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T14:09+0300

2024-03-07T14:09+0300

2024-03-07T14:09+0300

türkiye

mahkeme

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

banka

banka hesabı

banka dolandırıcılığı

eft

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Tolu, Ekonomim'de yer alan yazısında, birçok kişinin normal bir işlem gibi kabul ettiği, banka hesabını başkasına kullandırmanın aslında vergi suçu oluşturduğunu dikkat çekti ve Danıştay'ın önemli bir kararına yer verdi.Banka hesabını kullandırmak suçTolu, yazısında konuyu önce şöyle açıkladı:Tolu'nun aktardığı bilgilere göre, banka hesabını başkasına kullandırmanın amacı ve yöntemi şöyle işliyor:'Önce hapis cezası veriliyor'Tolu, yazısında, konunun önce kara para yönünden nasıl suç oluşturduğunu anlattı. Tolu'nun yazısındaki bilgilere, göre banka hesaplarını kullandıranları iki tür ceza bekliyor; öncelikle hapis ve para cezası. Tolu yazısında, "Hapis ve para cezası 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 15. maddesinde düzenlenmiş bulunuyor. Vergi müfettişleri, banka hesaplarını başkalarına kullandırma suçunu işleyen kişilerle ilgili olarak söz konusu Kanun kapsamında işlem yapılabilmesini teminen bir görüş ve öneri raporu düzenleyerek MASAK’a gönderiyorlar. MASAK, bu görüş ve öneri raporu çerçevesinde gerekli değerlendirmeleri yaparak, bu suçu işleyenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyor. Açılan davalar sonucunda, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası veriliyor." dedi.Maliye EFT'leri inceliyorYazıda, konunun itiraz üzerine Danıştay'a gittiğini ve yüksek mahkemenin de Maliye ile aynı yönde karar verdiği belirtildi. Tolu yazısında, kararı şöyle anlattı:Danıştay, kendisine yansıyan bir olayla ilgili olarak verdiği bir Karar; banka hesaplarının başkalarına kullandırılması işleminin ticari faaliyet, elde edilen kazancın ticari kazanç olarak kabul edilmesi ve vergilendirilmesi gerektiği şeklinde.Söz konusu Kararın özeti şu şekilde:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahkeme, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, eft