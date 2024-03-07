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SON DAKİKA | İran'da petrol rafinesinde patlama: Ölü ve yaralılar var
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Haftanın hakemleri açıklandı
Haftanın hakemleri açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T12:12+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya görev Süper Lig'in 29. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:8 Mart Cumartesi20.00:Galatasaray-Çaykur Rizespor | Bahattin Şimşek9 Mart Cumartesi13.30: EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor | Ali Şansalan16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor | Volkan Bayarslan19.00: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük | Zorbay Küçük19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor | Mert Güzenge10 Mart Pazar13.30: Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor | Halil Umut Meler16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa | Çağdaş Altay16.00: Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü | Ümit Öztürk 19.00: Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor | Kadir Sağlam11 Mart Pazartesi20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş | Arda Kardeşler
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Haftanın hakemleri açıklandı

12:12 07.03.2024 (güncellendi: 12:44 07.03.2024)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 29. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya görev Süper Lig'in 29. haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Mart Cumartesi
20.00:Galatasaray-Çaykur Rizespor | Bahattin Şimşek
9 Mart Cumartesi
13.30: EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor | Ali Şansalan
16.00: TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor | Volkan Bayarslan
19.00: Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük | Zorbay Küçük
19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor | Mert Güzenge
10 Mart Pazar
13.30: Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor | Halil Umut Meler
16.00: İstanbulspor-Kasımpaşa | Çağdaş Altay
16.00: Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü | Ümit Öztürk
19.00: Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor | Kadir Sağlam
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş | Arda Kardeşler
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