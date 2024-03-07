https://sputniknews.com.tr/20240307/gaziantep-fk-selcuk-inan-ile-prensipte-anlasti-1081493162.html
Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
Sputnik Türkiye
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T20:10+0300
2024-03-07T20:10+0300
2024-03-07T20:10+0300
spor
gaziantep
marius sumudica
selçuk inan
teknik direktör
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/16/1063701915_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6d5d442503ffa264d956245611d60bae.jpg
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Gaziantep, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardında Selçuk İnan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.Anlaşma ile ilgili olarak Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" cümlelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240228/1081161104.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
gaziantep, marius sumudica, selçuk inan, teknik direktör
gaziantep, marius sumudica, selçuk inan, teknik direktör
Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör belli oldu.
Gaziantep, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardında Selçuk İnan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Anlaşma ile ilgili olarak Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" cümlelerine yer verildi.