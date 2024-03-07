https://sputniknews.com.tr/20240307/gaziantep-fk-selcuk-inan-ile-prensipte-anlasti-1081493162.html

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı

Gaziantep FK, Selçuk İnan ile prensipte anlaştı

Sputnik Türkiye

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T20:10+0300

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spor

gaziantep

marius sumudica

selçuk inan

teknik direktör

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Gaziantep, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardında Selçuk İnan ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.Anlaşma ile ilgili olarak Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir" cümlelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20240228/1081161104.html

gaziantep

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gaziantep, marius sumudica, selçuk inan, teknik direktör