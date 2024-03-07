Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Havalar soğukken değil sıcakken daha çok işe yarayacak işlem: Mantolama
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Taurusların gönderilmesi 3. Dünya savaşının pimini çeker. Bunun altından kalkamazlar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
MAK Başkanı Kulat: Seçimde '4K formülü' konuşulacak
19:10
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:13
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240307/fransa-cumhurbaskani-macron-moldovada-daimi-savunma-misyonu-acacagiz-1081489253.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonu açacağını duyurdu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:52+0300
2024-03-07T17:52+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
moldova
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
transdinyester
transdinyester moldova cumhuriyeti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0f/1078512653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cdd7ab38b16c11c5d6562081dc9bdef6.jpg
Transdinyester'in Moldova yönetiminin birçok alandaki baskısı ve ablukası nedeniyle Rusya'dan yardım ve koruma talep etmesi, Batılı ülkeleri Moldova'yla savunma işbirliğini pekiştirmeye itti.Macron, başkent Paris'te Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa'nın Kişinev'de daimi savunma misyonu açma planlarından bahsetti.Macron, "Önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonunun açılması, silahlı kuvvetlerimizin eğitimi, talimi ve birlikte çalışabilirliği açısından işbirliğimizi güçlendirmek için daha etkin çalışmamıza da olanak tanıyacak" dedi.Bunun yalnızca ilk aşama olduğunu, dezenformasyon ve siber saldırılarla mücadele gibi diğer alanlardaki ortak çalışmalarla tamamlanacağını kaydeden Macron, "Ülkenizin egemenlik ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik bu kolektif çabaya iki taraflı olarak katkıda bulunacağız. Savunma bakanlarımızın şimdi imzalayacağı ve işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik bir çerçeve oluşturacak güvenlik anlaşmasının anlamı budur" ifadelerini kullandı.Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirirken, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer vermişti.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, birliğin Transdinyester'deki durumu yakından takip ettiğini ve Moldovalı yetkililerle yakın temaslarını sürdürdüğünü söylemişti.Moldova içinde bağımsızlığını ilan eden ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakanligi-transdinyesterin-yardim-talebini-dikkatle-degerlendirecegiz-1081194759.html
fransa
moldova
rusya
transdinyester
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0f/1078512653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1a6214114bd35245417ab6e571cb4106.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emmanuel macron, fransa, moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti
emmanuel macron, fransa, moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız

17:52 07.03.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonu açacağını duyurdu.
Transdinyester'in Moldova yönetiminin birçok alandaki baskısı ve ablukası nedeniyle Rusya'dan yardım ve koruma talep etmesi, Batılı ülkeleri Moldova'yla savunma işbirliğini pekiştirmeye itti.
Macron, başkent Paris'te Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa'nın Kişinev'de daimi savunma misyonu açma planlarından bahsetti.
Macron, "Önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonunun açılması, silahlı kuvvetlerimizin eğitimi, talimi ve birlikte çalışabilirliği açısından işbirliğimizi güçlendirmek için daha etkin çalışmamıza da olanak tanıyacak" dedi.
Bunun yalnızca ilk aşama olduğunu, dezenformasyon ve siber saldırılarla mücadele gibi diğer alanlardaki ortak çalışmalarla tamamlanacağını kaydeden Macron, "Ülkenizin egemenlik ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik bu kolektif çabaya iki taraflı olarak katkıda bulunacağız. Savunma bakanlarımızın şimdi imzalayacağı ve işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik bir çerçeve oluşturacak güvenlik anlaşmasının anlamı budur" ifadelerini kullandı.
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirirken, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer vermişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, birliğin Transdinyester'deki durumu yakından takip ettiğini ve Moldovalı yetkililerle yakın temaslarını sürdürdüğünü söylemişti.
Moldova içinde bağımsızlığını ilan eden ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Transdinyester'in yardım talebini dikkatle değerlendireceğiz
28 Şubat, 20:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала