https://sputniknews.com.tr/20240307/fransa-cumhurbaskani-macron-moldovada-daimi-savunma-misyonu-acacagiz-1081489253.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonu açacağını duyurdu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T17:52+0300
2024-03-07T17:52+0300
2024-03-07T17:52+0300
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moldova
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rusya dışişleri bakanlığı
transdinyester
transdinyester moldova cumhuriyeti
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Transdinyester'in Moldova yönetiminin birçok alandaki baskısı ve ablukası nedeniyle Rusya'dan yardım ve koruma talep etmesi, Batılı ülkeleri Moldova'yla savunma işbirliğini pekiştirmeye itti.Macron, başkent Paris'te Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa'nın Kişinev'de daimi savunma misyonu açma planlarından bahsetti.Macron, "Önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonunun açılması, silahlı kuvvetlerimizin eğitimi, talimi ve birlikte çalışabilirliği açısından işbirliğimizi güçlendirmek için daha etkin çalışmamıza da olanak tanıyacak" dedi.Bunun yalnızca ilk aşama olduğunu, dezenformasyon ve siber saldırılarla mücadele gibi diğer alanlardaki ortak çalışmalarla tamamlanacağını kaydeden Macron, "Ülkenizin egemenlik ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik bu kolektif çabaya iki taraflı olarak katkıda bulunacağız. Savunma bakanlarımızın şimdi imzalayacağı ve işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik bir çerçeve oluşturacak güvenlik anlaşmasının anlamı budur" ifadelerini kullandı.Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirirken, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer vermişti.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, birliğin Transdinyester'deki durumu yakından takip ettiğini ve Moldovalı yetkililerle yakın temaslarını sürdürdüğünü söylemişti.Moldova içinde bağımsızlığını ilan eden ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/rusya-disisleri-bakanligi-transdinyesterin-yardim-talebini-dikkatle-degerlendirecegiz-1081194759.html
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emmanuel macron, fransa, moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti
emmanuel macron, fransa, moldova, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, transdinyester, transdinyester moldova cumhuriyeti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Moldova'da daimi savunma misyonu açacağız
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'in önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonu açacağını duyurdu.
Transdinyester'in Moldova yönetiminin birçok alandaki baskısı ve ablukası nedeniyle Rusya'dan yardım ve koruma talep etmesi, Batılı ülkeleri Moldova'yla savunma işbirliğini pekiştirmeye itti.
Macron, başkent Paris'te Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'yla düzenlediği ortak basın toplantısında, Fransa'nın Kişinev'de daimi savunma misyonu açma planlarından bahsetti.
Macron, "Önümüzdeki aylarda Kişinev'de daimi savunma misyonunun açılması, silahlı kuvvetlerimizin eğitimi, talimi ve birlikte çalışabilirliği açısından işbirliğimizi güçlendirmek için daha etkin çalışmamıza da olanak tanıyacak" dedi.
Bunun yalnızca ilk aşama olduğunu, dezenformasyon ve siber saldırılarla mücadele gibi diğer alanlardaki ortak çalışmalarla tamamlanacağını kaydeden Macron, "Ülkenizin egemenlik ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik bu kolektif çabaya iki taraflı olarak katkıda bulunacağız. Savunma bakanlarımızın şimdi imzalayacağı ve işbirliğimizi güçlendirmeye yönelik bir çerçeve oluşturacak güvenlik anlaşmasının anlamı budur" ifadelerini kullandı.
Resmi olarak tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti'nin her kademesindeki milletvekillerinden oluşan kongresinde kabul edilen kararla Transdinyester, Moldova yönetiminin uyguladığı ekonomik abluka nedeniyle Rusya'ya başvurarak yardım talebinde bulunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'daki Transdinyester bölgesinin sakinlerinin korunmasının öncelikli olduğunu bildirirken, "Transdinyester sakinlerinin çıkarlarının korunması, (Rusya'nın) önceliklerden biri. Gelen tüm talepler, ilgili Rus kurumlar tarafından dikkatle değerlendiriliyor" ifadelerine yer vermişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Sözcüsü Peter Stano, birliğin Transdinyester'deki durumu yakından takip ettiğini ve Moldovalı yetkililerle yakın temaslarını sürdürdüğünü söylemişti.
Moldova içinde bağımsızlığını ilan eden ancak Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet tarafından tanınmayan Transdinyester'in kendi siyasi yapısı, meclisi, ordusu, polisi ve posta sistemi bulunuyor.