https://sputniknews.com.tr/20240307/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-gabarda-petrol-uretiminde-gunluk-37-bin-varilin-uzerine-cikildi-1081486737.html

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T16:36+0300

2024-03-07T16:36+0300

2024-03-07T16:36+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

alparslan bayraktar

gabar dağı

petrol

varil

şırnak

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6. Enerji ve İklim Forumu'nda konuşan Bayraktar, Gabar’da günlük olarak 37 bin varilin geçildiğini ve bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geleceğini açıkladı.Bakan bu ay sonuna kadar hedefin günlük 40 bin varili geçmek olduğunu dile getirerek 2024 sonunda belirledikleri hedefin ise günlük 100 bin varil olduğunu açıkladı.Bakan Bayraktar, bakanlık olarak hedeflerinin ‘enerjide dışa bağımlılığı’ azaltmak olduğunun altını çizdi.'Vatandaşlarımıza enerji desteğine devam edeceğiz'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 6. Enerji ve İklim Forumu'nda yaptığı konuşmasında elektrik ve doğalgaz tarafındaki desteklerinin 282 milyar TL olduğunu ifade ederek bütçe imkan ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

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türkiye

gabar dağı

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, gabar dağı, petrol, varil, şırnak