https://sputniknews.com.tr/20240307/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-gabarda-petrol-uretiminde-gunluk-37-bin-varilin-uzerine-cikildi-1081486737.html
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T16:36+0300
2024-03-07T16:36+0300
2024-03-07T16:36+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
alparslan bayraktar
gabar dağı
petrol
varil
şırnak
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076233060_0:100:2296:1392_1920x0_80_0_0_d3c5f01641f84330ba4a85eadfaf187f.jpg
6. Enerji ve İklim Forumu'nda konuşan Bayraktar, Gabar’da günlük olarak 37 bin varilin geçildiğini ve bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geleceğini açıkladı.Bakan bu ay sonuna kadar hedefin günlük 40 bin varili geçmek olduğunu dile getirerek 2024 sonunda belirledikleri hedefin ise günlük 100 bin varil olduğunu açıkladı.Bakan Bayraktar, bakanlık olarak hedeflerinin ‘enerjide dışa bağımlılığı’ azaltmak olduğunun altını çizdi.'Vatandaşlarımıza enerji desteğine devam edeceğiz'Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 6. Enerji ve İklim Forumu'nda yaptığı konuşmasında elektrik ve doğalgaz tarafındaki desteklerinin 282 milyar TL olduğunu ifade ederek bütçe imkan ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231023/bakan-mehmet-simsekten-gabar-petrolu-paylasimi-1076646963.html
türkiye
gabar dağı
şırnak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076233060_155:0:2142:1490_1920x0_80_0_0_1b07e411411e721b5ca2b5adbd00f1e8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, gabar dağı, petrol, varil, şırnak
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, alparslan bayraktar, gabar dağı, petrol, varil, şırnak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını açıkladı.
6. Enerji ve İklim Forumu'nda konuşan Bayraktar, Gabar’da günlük olarak 37 bin varilin geçildiğini ve bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geleceğini açıkladı.
Bakan bu ay sonuna kadar hedefin günlük 40 bin varili geçmek olduğunu dile getirerek 2024 sonunda belirledikleri hedefin ise günlük 100 bin varil olduğunu açıkladı.
Bakan Bayraktar, bakanlık olarak hedeflerinin ‘enerjide dışa bağımlılığı’ azaltmak olduğunun altını çizdi.
'Vatandaşlarımıza enerji desteğine devam edeceğiz'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar 6. Enerji ve İklim Forumu'nda yaptığı konuşmasında elektrik ve doğalgaz tarafındaki desteklerinin 282 milyar TL olduğunu ifade ederek bütçe imkan ve kabiliyetleri kapsamında vatandaşları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.