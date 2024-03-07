Bakan Şimşek: Türkiye, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek
© AA / Adsız GünebakanMehmet Şimşek
© AA / Adsız Günebakan
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uygulanan ekonomi programlarından önümüzdeki aylarda sonuç alınmaya başlanacağını belirterek uygulanan program sayesinde Türkiye'nin, Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini dile getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 7. DASK Depreme Dayanıklı Bina Yarışması ödül törenine katıldı.
Burada yaptığı konuşmasında Bakan Şimşek, uygulanan program sayesinde Türkiye'nin Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna girebileceğini dile getirdi. Sağlam yarınlar inşa edeceklerini ifade eden Bakan konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Dirençli şehirler, sağlam binalar olacak. Diğer taraftan da biz de tabii ki ekonominin temellerini tam sağlamlaştırıp dış ve iç şoklara karşı dayanıklılığımızı arttıracağız. Önümüzdeki aylarda sonuçları almaya başlayacağız. Türkiye artık dünyada gerek nüfus gerek ekonomik büyüklük olarak önemli bir ülke. Geçen sene ilk defa Türkiye milli gelirde 1 trilyon doları açtı. Bu ülkemiz için önemli bir eşikti. Şimdi önümüzdeki dönemde makro finansal istikrarı pekiştirerek belki de Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler grubuna yükselebiliriz. Biz 1950'lerden beri orta gelirli ülkeler grubundayız kişi başına milli gelirde. Belki bu sene bu program sayesinde Dünya Bankası'nın tanımına göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girebilecek.
'Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız'
Gelecek dönemde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacaklarını açıklayan Bakan Mehmet Şimşek, "İklim değişikliğini de göz önüne alarak bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortası düzenlemesi yapacağız. 12. Kalkınma Planlamasında bu düzenleme yer alıyor. Böylece ülkemizde sigortalılık oranı artırmış olacak. Her ne kadar sigorta zorunlu olsa da uygulama da aksaklık oldu. DASK sigortası da zorunlu ama yüzde 58 seviyelerinde. Bu çok yetersiz" cümlelerini kaydetti.
'Türkiye bir deprem bölgesi, bu bir gerçek'
Bakan Şimşek Türkiye'nin geçen sene depreme 1.1 trilyon liranın üzerinde kaynak harcadığını ifade ettiği konuşmasında şu sözleri kaydetti:
Bu deprem sigortası bir nebze de olsa bu yaraların sarılmasında faydalı oldu. Bölgedeki yaklaşık 500 bin hasar başvurusuna yaklaşık 35 milyar lira ödeme yapıldı. Dolayısıyla biz zorunlu deprem sigortasını, yaygınlaşmasını önemsiyoruz ve sadece depremle sınırlı olmasın istiyoruz. 2024 için bir reform programımız var. Bu reformun birleşenlerden bir tanesi de mevcut sigortanın kapsamını genişletmek. Şu an itibarıyla zorunlu deprem sigortası, bazı ülkeler açısından da örnek oluşturdu. Geçtiğimiz dönemde Azerbaycan, Arnavutluk gibi ülkelerin yetkilileri geldi, bu sistemi öğrenmek ve tecrübelerimizi paylaşmamızı istedi. Hakikaten örnek bir uygulama görüyoruz. Türkiye bir deprem bölgesi, bu bir gerçek.
Şimşek, iklim değişikliğinin de başka gerçek olduğuna dikkati çekti.