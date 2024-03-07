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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240307/ahmet-hakan-erdoganin-istanbulda-sahaya-inmesi-sart-1081469923.html
Ahmet Hakan: Erdoğan'ın İstanbul’da sahaya inmesi şart
Ahmet Hakan: Erdoğan'ın İstanbul’da sahaya inmesi şart
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, Erdoğan'ın özellikle İstanbul seçimleri için mitingler yapması gerektiğini söyledi ve "Karadenizliliğini konuşturmalı" dedi. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T09:58+0300
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Hürriyet yazarı Shmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstanbul seçimleri için sahaya inmeli' dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240301/ibb-baskan-adayi-murat-kurum-bogaza-yeni-bir-tunel-yapacagiz-1081247451.html
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murat kurum, istanbul, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, miting
murat kurum, istanbul, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, miting

Ahmet Hakan: Erdoğan'ın İstanbul’da sahaya inmesi şart

09:58 07.03.2024
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan Elazığ'da
Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Murat Kula
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Ahmet Hakan, Erdoğan'ın özellikle İstanbul seçimleri için mitingler yapması gerektiğini söyledi ve "Karadenizliliğini konuşturmalı" dedi.
Hürriyet yazarı Shmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstanbul seçimleri için sahaya inmeli' dedi.
BUNDAN üç ay önce bana “Erdoğan, İstanbul seçimlerinde sahaya çıkmalı mı?” diye sorsalardı vereceğim yanıt şu olurdu: “Hiç karışmasa en iyisini yapmış olur.” Ancak en son gelinen şu “başa baş” noktasında ben artık farklı düşünüyorum. Ve diyorum ki Erdoğan, İstanbul’da sahaya inmeli. İlçe ilçe, semt semt mitingler yapmalı. Karadenizliliğini konuşturmalı. AK Parti’den kaçacak oyların kaçmasına engel olmalı. Seçim kazanma deneyimini devreye sokmalı. Seçmenini konsolide etmeli.
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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