https://sputniknews.com.tr/20240307/abd-turkiye-iliskilerinde-muhasebe-gunu-fidan-blinken-gorusmesinin-konu-basliklari-belli-oldu-1081471446.html

ABD-Türkiye ilişkilerinde muhasebe günü: Fidan-Blinken görüşmesinin konu başlıkları belli oldu

ABD-Türkiye ilişkilerinde muhasebe günü: Fidan-Blinken görüşmesinin konu başlıkları belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelecek. Fidan görüşmeye... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T11:07+0300

2024-03-07T11:07+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün ve yarın ABD’de olacak. Hakan Fidan temasları kapsamında Stratejik Mekanizma Toplantısı katılacak. İki ülke arasında stratejik mekanizma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Aralık ayında gerçekleşen telefon konuşmasında karara bağlanmıştı. Bu mekanizmanın ilk adımı Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği sürecine onay vermesi karşılığında F-16 savaş uçaklarını almasını eş zamanlı yürütülmesi oldu. Bunun dışında da iki ülke ilişkilerinde sorunların çözülmesinde atılacak adımların karşılıklı görüşülmesi bu mekanizmanın görev alanı kapsamına girdi.Başlıklar dışişleri bakanlarının önündeİki ülke arasındaki meseleleri ele alan mekanizma kapsamında alt düzeydeki çalışmalar sonrasında konular bu kez dışişleri bakanları arasında tartışılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede “İki ülke arasındaki ilişkilerin muhasebesi” ifadelerini kullandı. Bugün ve yarın yapılacak olan görüşmeler kapsamında iki dışişleri bakanı da ülkelerinin beklentilerini ve bu karşı diğer ülkenin attığı adımları ele alacak. Türkiye’nin F-16 beklentisiTürkiye ABD’den 40 adet yeni F-16 almak, halihazırda elinde bulunan 79 F-16'nın tanesinin ise yenilenmesini istemişti. Buna karşılık ABD ise Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermesini talep etti. Türkiye’nin bu onayı vermesi sonrasında ise ABD, Türkiye’ye F-16 satışına tamam dedi. Fakat F-16'ların ne zaman geleceği bir takvime bağlanmadı. Bakanların görüşmesinde bu konun takvime bağlanması bekleniyor.ABD’nin yaptırım tehditleriTürkiye’nin Rusya’ya yaptırım uygulamaması iki ülke arasındaki gerilim başlıkları arasında yer alıyor. ABD’nin Türkiye’deki banka ve şirketlere yönelik yaptırım tehdidi her geçen gün artıyor. Türkiye ise Rusya ile ticari ilişkilerine zarar verebilecek olan bu adımlar kapsamında rahatsızlık duyuyor. Sputnik’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre bu rahatsızlığın Fidan-Blinken görüşmesinde dile getirilmesi öngörülüyor.Gazze’de ateşkesin sağlanmasıTürkiye’nin ABD’den bir diğer beklentisi ise Gazze’de İsrail’in insanlık dışı eylemlerinin durdurulması. Özellikle Ramazan Bayramı öncesinde bölgede ateşkesin sağlanması Türkiye’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Türkiye bu konuda ABD’den İsrail üzerinde baskı kurmasını istiyor. ABD ise zaman zaman İsrail’in eylemlerini eleştirse de İsrail’e destek veren ülkelerin başında yer alıyor. Blinken-Fidan görüşmesinde bu konun da ele alınması beklenen başlıklar arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240215/rutte-doneminde-nato-ve-turkiye-iliskileri-nasil-olacak-1080767620.html

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