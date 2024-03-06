https://sputniknews.com.tr/20240306/yapma-uyarilarini-dinlemedi-29-ayda-217-kez-covid-19-asisi-yaptirdi--1081433119.html
Yapma uyarılarını dinlemedi: 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdı
Yapma uyarılarını dinlemedi: 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdı
Sputnik Türkiye
Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki bir kişi, 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T11:56+0300
2024-03-06T11:56+0300
2024-03-06T11:56+0300
dünya
covid-19
almanya
koronavirüs
aşı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_379816137a6b262edcaceaafa9a25437.jpg
Almanya’da 62 yaşındaki bir kişi doktorların “yapmaması” yönündeki uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı.Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer alan makalede, aşıların 29 ay aralıklarla satın alındığı ve yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı.Erlangen-Nuremberg Üniversitesi araştırmacıları, adı açıklanmayan Alman adamın herhangi bir semptom yaşamadığını açıkladı.Yaşlı adamın kendisinde herhangi bir korona virüs belirtisi olmamasına rağmen defalarca kez aşı olmak istediği kaydedildi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/0a/1059772483_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_280571b7bc39d229ea3c888d76509827.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
covid-19, almanya, koronavirüs, aşı
covid-19, almanya, koronavirüs, aşı
Yapma uyarılarını dinlemedi: 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdı
Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki bir kişi, 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi.
Almanya’da 62 yaşındaki bir kişi doktorların “yapmaması” yönündeki uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı.
Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer alan makalede, aşıların 29 ay aralıklarla satın alındığı ve yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Erlangen-Nuremberg Üniversitesi araştırmacıları, adı açıklanmayan Alman adamın herhangi bir semptom yaşamadığını açıkladı.
Yaşlı adamın kendisinde herhangi bir korona virüs belirtisi olmamasına rağmen defalarca kez aşı olmak istediği kaydedildi.