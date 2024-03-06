https://sputniknews.com.tr/20240306/yapma-uyarilarini-dinlemedi-29-ayda-217-kez-covid-19-asisi-yaptirdi--1081433119.html

Yapma uyarılarını dinlemedi: 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdı

Yapma uyarılarını dinlemedi: 29 ayda 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdı

Sputnik Türkiye

Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki bir kişi, 217 kez Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtildi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T11:56+0300

2024-03-06T11:56+0300

2024-03-06T11:56+0300

dünya

covid-19

almanya

koronavirüs

aşı

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Almanya’da 62 yaşındaki bir kişi doktorların “yapmaması” yönündeki uyarılarına rağmen 217 kez korona virüs aşısı yaptırdı.Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yer alan makalede, aşıların 29 ay aralıklarla satın alındığı ve yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı.Erlangen-Nuremberg Üniversitesi araştırmacıları, adı açıklanmayan Alman adamın herhangi bir semptom yaşamadığını açıkladı.Yaşlı adamın kendisinde herhangi bir korona virüs belirtisi olmamasına rağmen defalarca kez aşı olmak istediği kaydedildi.

almanya

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covid-19, almanya, koronavirüs, aşı