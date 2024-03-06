https://sputniknews.com.tr/20240306/tff-acikladi-2-lig-ve-3-lig-maclari-icin-canli-yayin-karari-1081429517.html

TFF açıkladı: 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı

TFF açıkladı: 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 1 maçın düzenli olarak federasyonun YouTube hesabından yayınlanacağını açıkladı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T10:31+0300

2024-03-06T10:31+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

maç

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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tff 2. lig ve tff 3. lig maçları