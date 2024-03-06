https://sputniknews.com.tr/20240306/tff-acikladi-2-lig-ve-3-lig-maclari-icin-canli-yayin-karari-1081429517.html
TFF açıkladı: 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı
TFF açıkladı: 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 1 maçın düzenli olarak federasyonun YouTube hesabından yayınlanacağını açıkladı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:31+0300
2024-03-06T10:31+0300
2024-03-06T10:50+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.
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tff 2. lig ve tff 3. lig maçları
tff 2. lig ve tff 3. lig maçları
TFF açıkladı: 2. Lig ve 3. Lig maçları için canlı yayın kararı
10:31 06.03.2024 (güncellendi: 10:50 06.03.2024)
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 1 maçın düzenli olarak federasyonun YouTube hesabından yayınlanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.
Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.