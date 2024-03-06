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SON DAKİKA | Seksenler dizisi oyuncusu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio’yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, Lazio’yu geçen Bayern Münih ile Real Sociedad’ı mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı. Bugün, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Manchester City ise evinde Kopenhag’ı ağırlayacak. Bu sonuçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak.
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uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, uefa, paris saint-germain (psg), lazio, bayern münih, real madrid, leipzig

Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

11:45 06.03.2024
© AAAtatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor
Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini bekliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio’yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad’ı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, Lazio’yu geçen Bayern Münih ile Real Sociedad’ı mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı.
Bugün, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Manchester City ise evinde Kopenhag’ı ağırlayacak.
Bu sonuçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak.
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