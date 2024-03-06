https://sputniknews.com.tr/20240306/sampiyonlar-liginde-ilk-ceyrek-finalistler-belli-oldu-1081431786.html
Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio’yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T11:45+0300
2024-03-06T11:45+0300
2024-03-06T11:45+0300
uefa şampiyonlar ligi
çeyrek final
uefa
paris saint-germain (psg)
lazio
bayern münih
spor
real madrid
leipzig
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, Lazio’yu geçen Bayern Münih ile Real Sociedad’ı mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı. Bugün, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Manchester City ise evinde Kopenhag’ı ağırlayacak. Bu sonuçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak.
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uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, uefa, paris saint-germain (psg), lazio, bayern münih, real madrid, leipzig
uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, uefa, paris saint-germain (psg), lazio, bayern münih, real madrid, leipzig
Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio’yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında Real Sociedad’ı 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, Lazio’yu geçen Bayern Münih ile Real Sociedad’ı mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı.
Bugün, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Manchester City ise evinde Kopenhag’ı ağırlayacak.
Bu sonuçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak.