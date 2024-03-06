https://sputniknews.com.tr/20240306/sampiyonlar-liginde-ilk-ceyrek-finalistler-belli-oldu-1081431786.html

Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasında 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın rövanşında Lazio’yu 3-0 yenen Bayern Münih ile 2-0 kazandığı maçın rövanşında... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T11:45+0300

2024-03-06T11:45+0300

2024-03-06T11:45+0300

uefa şampiyonlar ligi

çeyrek final

uefa

paris saint-germain (psg)

lazio

bayern münih

spor

real madrid

leipzig

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen ilk iki takım belli oldu.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda, Lazio’yu geçen Bayern Münih ile Real Sociedad’ı mağlup eden Paris Saint-Germain adını çeyrek finale yazdırdı. Bugün, Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Manchester City ise evinde Kopenhag’ı ağırlayacak. Bu sonuçlarla birlikte diğer çeyrek finalistler belli olacak.

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uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, uefa, paris saint-germain (psg), lazio, bayern münih, real madrid, leipzig