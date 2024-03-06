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https://sputniknews.com.tr/20240306/refahtaki-dikis-atolyesi-medikal-giysilerden-bebek-bezi-yapiyor-ve-siginmacilara-istihdam-sagliyor-1081393429.html
Refah’taki dikiş atölyesi medikal giysilerden bebek bezi yapıyor ve sığınmacılara istihdam sağlıyor
Refah’taki dikiş atölyesi medikal giysilerden bebek bezi yapıyor ve sığınmacılara istihdam sağlıyor
Sputnik Türkiye
Refah kentinde bir milyondan fazla yerinden edilmiş insan yaşıyor. Kentte açlık, soğuk ve konfordan uzak ev yaşamı hakim. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:25+0300
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Çocuklu aileler başta bebek bezi olmak üzere çocuklara yönelik ürün sıkıntısı çekiyor. Fiyatı 20 kat artan bebek bezleri, lüks haline geldi.Refah’ta bir dikiş atölyesinin sahibi olan Maysa al Qatti, koronavirüs pandemisinden kalan koruyucu medikal giysilerden çocuk bezi dikmeye karar verdi.Al Qatti, “Koruyucu giysilerin kumaşının neredeyse su sızdırmaz olduğunu fark ettik. Bu nedenle koruyucu kıyafetleri bebek bezleri çıkaracak şekilde kestik, tıbbi pamuk ve gazlı bez ekledik. Bu katmanları birleştirmek için tutkal satın almak imkansız, o nedenle dikiş makinelerini kullanıyoruz. Oldukça düzgün bebek bezleri elde etmek için taslak ve kopça geliştirdik. Bebek bezine talep çok fazla, işi büyütmek istiyoruz, fakat yeterli sayıda dikiş makinemiz yok, alabileceğimiz yer de yok. Ayrıca sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor ve jeneratörün kapasitesi yetersiz. Bu nedenle şimdilik elimizdeki imkanları kullanıyoruz” diye konuştu.Böyle bir çocuk bezinin fiyatı 1 şekel (30 cent), pazar fiyatı ise 5 şekel (1.5 dolar). Fiyatı 200-250 şekel (50-70 dolar) olan ithal çocuk bezlerine göre bu çok karlı bir teklif. Ürünler hemen satın alınıyor. İmalathanenin bir başka amacı ise yerlerinden edinmiş insanlara istihdam sağlamak.
https://sputniknews.com.tr/20240304/israil-insani-yardimi-stratejik-silah-olarak-kullaniyor-1081349521.html
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Refah’taki dikiş atölyesi medikal giysilerden bebek bezi yapıyor ve sığınmacılara istihdam sağlıyor
Sputnik Türkiye
Refah’taki dikiş atölyesi medikal giysilerden bebek bezi yapıyor ve sığınmacılara istihdam sağlıyor
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video, filistin, israil-filistin, ortadoğu, gazze, gazze şeridi

Refah’taki dikiş atölyesi medikal giysilerden bebek bezi yapıyor ve sığınmacılara istihdam sağlıyor

12:25 06.03.2024
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Refah kentinde bir milyondan fazla yerinden edilmiş insan yaşıyor. Kentte açlık, soğuk ve konfordan uzak ev yaşamı hakim.
Çocuklu aileler başta bebek bezi olmak üzere çocuklara yönelik ürün sıkıntısı çekiyor. Fiyatı 20 kat artan bebek bezleri, lüks haline geldi.
Refah’ta bir dikiş atölyesinin sahibi olan Maysa al Qatti, koronavirüs pandemisinden kalan koruyucu medikal giysilerden çocuk bezi dikmeye karar verdi.
Al Qatti, “Koruyucu giysilerin kumaşının neredeyse su sızdırmaz olduğunu fark ettik. Bu nedenle koruyucu kıyafetleri bebek bezleri çıkaracak şekilde kestik, tıbbi pamuk ve gazlı bez ekledik. Bu katmanları birleştirmek için tutkal satın almak imkansız, o nedenle dikiş makinelerini kullanıyoruz. Oldukça düzgün bebek bezleri elde etmek için taslak ve kopça geliştirdik. Bebek bezine talep çok fazla, işi büyütmek istiyoruz, fakat yeterli sayıda dikiş makinemiz yok, alabileceğimiz yer de yok. Ayrıca sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor ve jeneratörün kapasitesi yetersiz. Bu nedenle şimdilik elimizdeki imkanları kullanıyoruz” diye konuştu.
Böyle bir çocuk bezinin fiyatı 1 şekel (30 cent), pazar fiyatı ise 5 şekel (1.5 dolar). Fiyatı 200-250 şekel (50-70 dolar) olan ithal çocuk bezlerine göre bu çok karlı bir teklif. Ürünler hemen satın alınıyor. İmalathanenin bir başka amacı ise yerlerinden edinmiş insanlara istihdam sağlamak.
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