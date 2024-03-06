https://sputniknews.com.tr/20240306/japon-deprem-uzmani-moriwaki-marmarada-her-an-deprem-olabilir-hazir-olun-1081429951.html
Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'
Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'
Sputnik Türkiye
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’nda deprem hakkında konuşma yaparak “Çanakkale, İnegöl... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T10:53+0300
2024-03-06T10:53+0300
2024-03-06T10:53+0300
deprem
yoshinori moriwaki
marmara bölgesi
marmara depremi
deprem
istanbul depremi
türkiye
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Amasya'da düzenlenen kitap fuarında söyleşide bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem hazırlıkları kapsamında alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu. Japon deprem uzmanı Moriwaki, ''Su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulması gerekiyor'' uyarısında bulundu.Marmara Bölgesi için "Her an deprem olabilir. Hazırlıklı olun'' çağrısında bulunan Moriwaki, söyleşide ayrıca binaların bulunduğu zeminin yapısı ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değindi.Moriwaki, daha önce yaptığı bir söyleşide Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde olası depremlerin ardından genel olarak üç metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceği bilgisini paylaşmıştı.
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deprem, yoshinori moriwaki, marmara bölgesi, marmara depremi, deprem, istanbul depremi
deprem, yoshinori moriwaki, marmara bölgesi, marmara depremi, deprem, istanbul depremi
Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'
Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’nda deprem hakkında konuşma yaparak “Çanakkale, İnegöl, Bursa, Bandırma, Balıkesir tarafında deprem olabilir diye söylüyordum. Çanakkale'de oldu. Her an deprem olabilir. Özellikle Marmara Bölgesi'nde. Artık hazır olunsun” ifadelerini kullandı.
Amasya'da düzenlenen kitap fuarında söyleşide bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem hazırlıkları kapsamında alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu.
Japon deprem uzmanı Moriwaki, ''Su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulması gerekiyor'' uyarısında bulundu.
Marmara Bölgesi için "Her an deprem olabilir. Hazırlıklı olun'' çağrısında bulunan Moriwaki, söyleşide ayrıca binaların bulunduğu zeminin yapısı ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değindi.
Moriwaki, daha önce yaptığı bir söyleşide Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde olası depremlerin ardından genel olarak üç metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceği bilgisini paylaşmıştı.