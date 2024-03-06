https://sputniknews.com.tr/20240306/japon-deprem-uzmani-moriwaki-marmarada-her-an-deprem-olabilir-hazir-olun-1081429951.html

Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'

Japon deprem uzmanı Moriwaki: 'Marmara'da her an deprem olabilir, hazır olun'

Sputnik Türkiye

Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Amasya’nın Merzifon ilçesinde düzenlenen Merzifon 7. Kitap Fuarı’nda deprem hakkında konuşma yaparak “Çanakkale, İnegöl... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T10:53+0300

2024-03-06T10:53+0300

2024-03-06T10:53+0300

deprem

yoshinori moriwaki

marmara bölgesi

marmara depremi

deprem

istanbul depremi

türkiye

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Amasya'da düzenlenen kitap fuarında söyleşide bulunan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki deprem hazırlıkları kapsamında alınması gereken önlemler konusunda tavsiyelerde bulundu. Japon deprem uzmanı Moriwaki, ''Su şişesi, toz maskesi, deprem çantası ile düdüğün depreme hazırlık olarak bulundurulması gerekiyor'' uyarısında bulundu.Marmara Bölgesi için "Her an deprem olabilir. Hazırlıklı olun'' çağrısında bulunan Moriwaki, söyleşide ayrıca binaların bulunduğu zeminin yapısı ve yaşam üçgeni yönteminin önemine değindi.Moriwaki, daha önce yaptığı bir söyleşide Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde olası depremlerin ardından genel olarak üç metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceği bilgisini paylaşmıştı.

marmara bölgesi

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