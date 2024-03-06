https://sputniknews.com.tr/20240306/hirvatistan-basbakani-plenkovic-meclisin-22-marta-kadar-feshedilecegini-duyurdu-1081437396.html

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic meclisin 22 Mart'a kadar feshedileceğini duyurdu

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic meclisin 22 Mart'a kadar feshedileceğini duyurdu

Sputnik Türkiye

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinde meclisi 22 Mart'a kadar feshedip, genel seçimlere gideceklerini bildirdi. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T13:47+0300

2024-03-06T13:47+0300

2024-03-06T13:47+0300

dünya

hırvatistan

andrej plenkovic

zagreb

avrupa parlamentosu (ap)

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Andrej Plenkovic, basına yaptığı açıklamada, ülkede önceki genel seçimlerin 2020'de düzenlendiğine işaret ederek meclisi, 22 Mart'a kadar feshedeceklerini duyurdu.Genel seçimleri, Avrupa Parlamentosunun 6-9 Haziran'daki seçimlerinden önce yapmayı planladıklarını ifade eden Plenkovic, seçmenlerin 151 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için nisanın son haftası ila mayısın ilk üç haftasındaki bir tarihte oy verme işleminin gerçekleştirileceğini söyledi.Hırvatistan'da genel seçimlerin resmi tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.Hırvatistan'da seçimlerin, meclisin feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması gerekiyor.Öte yandan, Plenkovic'in Genel Başkanı olduğu merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ), hem 2016'daki hem 2020'deki genel seçimlerde zafer ilan etmişti.

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hırvatistan, andrej plenkovic, zagreb, avrupa parlamentosu (ap)