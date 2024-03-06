Bakan Göktaş: 'Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'BRICS dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gıda enflasyonu, resmi enflasyonu katladı
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Estetik ameliyatla gelen ölümün bilinmeyenleri
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türk şirketlerine yaptırım tehdidi Blinken-Fidan görüşmesinde gündeme gelecek.
13:30
34 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Kurlarda ‘kirli dalgalanma’ var
15:01
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İncirlik’teki ABD nükleer bombaları Türkiye’nin başına büyük ipotektir. Bu ipotekten kurtulmalıyız’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
18:16
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
18:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
19:16
1 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
19:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Mobil siber tehditlerdeki artışlari
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Almanya'da Generaller skandalı
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240306/bakan-goktas-genel-istihdam-orani-yuzde-12-artarken-kadin-istihdami-oranini-yuzde-25e-cikardik-1081435478.html
Bakan Göktaş: 'Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık'
Bakan Göktaş: 'Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık'
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’nin genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık. Bu... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:24+0300
2024-03-06T12:24+0300
mahinur özdemir göktaş
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
istihdam
kadın
kadın istihdamı
türkiye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_095797f213b3d9d7dea3204a7eaa8d22.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara’da bir otelde düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü: İlerleme için Kadınlara Yatırım" temalı etkinliğe katıldı.Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada dünyada barışın ve adaletin tesis edilmesini umduğunu söyleyerek, “Kadınlar ve kız çocukları hayatın her alanında hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan aktif rol alsın. Kendi geleceklerini kursun, söz sahibi olsun. Bu hedef doğrultusunda atılan her adımı, yapılan her çalışmayı, oluşturulan her birlikteliği çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Krizlerin ve çatışmaların ortasında kalan kadınlar ile kız çocuklarının sesi olmak için bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Göktaş, “On yıllardır Gazze’de, İsrail’in işgali ve saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan kadınlar için, yardım eli bekleyen kız çocukları için kurulacak birlikteliğin somut bir adımı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildiGazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklar olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, şu sözleri paylaştı:“UN Women ve UNFPA’nın tahminlerine göre 1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de dile getirdiği gibi ‘İnsanlığın zulüm ile bükülen belini mazlumlar arası ayrım gözetmeden doğrultabiliriz’. Bu anlamda kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369998_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b14bcc7d8a4986bd22d053196e09239c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, istihdam, kadın, kadın istihdamı
mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, istihdam, kadın, kadın istihdamı

Bakan Göktaş: 'Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık'

12:24 06.03.2024
© AA / Özkan BilginAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA / Özkan Bilgin
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’nin genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık. Bu oranları artırmak için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara’da bir otelde düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü: İlerleme için Kadınlara Yatırım" temalı etkinliğe katıldı.

Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada dünyada barışın ve adaletin tesis edilmesini umduğunu söyleyerek, “Kadınlar ve kız çocukları hayatın her alanında hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan aktif rol alsın. Kendi geleceklerini kursun, söz sahibi olsun. Bu hedef doğrultusunda atılan her adımı, yapılan her çalışmayı, oluşturulan her birlikteliği çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Krizlerin ve çatışmaların ortasında kalan kadınlar ile kız çocuklarının sesi olmak için bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Göktaş, “On yıllardır Gazze’de, İsrail’in işgali ve saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan kadınlar için, yardım eli bekleyen kız çocukları için kurulacak birlikteliğin somut bir adımı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildi

Gazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklar olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, şu sözleri paylaştı:

UN Women ve UNFPA’nın tahminlerine göre 1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de dile getirdiği gibi ‘İnsanlığın zulüm ile bükülen belini mazlumlar arası ayrım gözetmeden doğrultabiliriz’. Bu anlamda kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала