https://sputniknews.com.tr/20240306/bakan-goktas-genel-istihdam-orani-yuzde-12-artarken-kadin-istihdami-oranini-yuzde-25e-cikardik-1081435478.html

Bakan Göktaş: 'Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık'

Bakan Göktaş: 'Genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Türkiye’nin genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25’e çıkardık. Bu... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T12:24+0300

2024-03-06T12:24+0300

2024-03-06T12:24+0300

mahinur özdemir göktaş

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

istihdam

kadın

kadın istihdamı

türkiye

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/04/1080369998_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_095797f213b3d9d7dea3204a7eaa8d22.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Ankara’da bir otelde düzenlenen "Dünya Kadınlar Günü: İlerleme için Kadınlara Yatırım" temalı etkinliğe katıldı.Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada dünyada barışın ve adaletin tesis edilmesini umduğunu söyleyerek, “Kadınlar ve kız çocukları hayatın her alanında hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmadan aktif rol alsın. Kendi geleceklerini kursun, söz sahibi olsun. Bu hedef doğrultusunda atılan her adımı, yapılan her çalışmayı, oluşturulan her birlikteliği çok kıymetli bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.Krizlerin ve çatışmaların ortasında kalan kadınlar ile kız çocuklarının sesi olmak için bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Göktaş, “On yıllardır Gazze’de, İsrail’in işgali ve saldırıları altında hayata tutunmaya çalışan kadınlar için, yardım eli bekleyen kız çocukları için kurulacak birlikteliğin somut bir adımı olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildiGazze’de hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklar olduğuna işaret eden Bakan Göktaş, şu sözleri paylaştı:“UN Women ve UNFPA’nın tahminlerine göre 1 milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin de dile getirdiği gibi ‘İnsanlığın zulüm ile bükülen belini mazlumlar arası ayrım gözetmeden doğrultabiliriz’. Bu anlamda kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor.”

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, istihdam, kadın, kadın istihdamı