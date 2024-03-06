AYM’nin trafik sigortası iptal kararı kimi, nasıl etkileyecek?

"Ama böyle bir uygulama getirilmiş. Neden? Olur da satış işleminde süre uzar, sigortasız trafiğe çıkılmasın diye bu maddeler kanuna eklenmiş. Yıllardır da trafik sigortasında araç satışlarında bu sistem böyle yürüyordu. Malum, eskiden araç devir işlemleri İçişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılıyordu ve o dönem Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik sigortasındaki 15 gün kuralına bakmadan, aracın yeni sahibine, ‘önce trafik sigortası poliçeni getir, görelim’ diyordu. Sonrasında araç devir işlemleri noterlere devredildi. Noterler araç devir işlemlerinde; nasıl olsa trafik sigortasının 15 günlük geçerlilik süresi var, yeni alan zorunlu sigortasını yaptırır deyip, tamamen iyi niyetli düşünerek, devir işlemlerini yapmaya başladı. İşte olay bundan sonra başlıyor. Aracı alan o 15 günlük süre içinde sigortayı yaptırmıyor, kazaya karışıyor, başka araca zarar veriyor, zarar gören aracın zararını sigorta şirketi ödüyor, sonra da dönüp aracı satan kişiden –trafik poliçesi halen onun üzerinde olduğundan- bu zararı talep ediyor. Yani, hukuk dilinde rücu ediyor. Aracı satan kişi de, ‘ben aracı sattım, alan kişi kaza yapmış, benimle ne alakası var, gidin ondan isteyin’ diyor. Sonuçta olay mahkemeye yansıyor. Böyle birçok açılmış davalar ve binlerce mağdur var. Bu durum son olarak Anayasa Mahkemesi’ne geliyor. Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve trafik sigortasının, ‘sigortacı, aracın devrinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde trafik sigortasını iptal edebilir’ ile ‘sigorta, iptal tarihinden 15 sonrasına kadar geçerlidir’ maddelerini iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iptal kararı 9 ay sonra, yani Aralık ayının 5’inde uygulamaya girecek"