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AYM’nin trafik sigortası iptal kararı kimi, nasıl etkileyecek?
AYM’nin trafik sigortası iptal kararı kimi, nasıl etkileyecek?
Sputnik Türkiye
AYM, "araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder" düzenlemesini iptal etti. Peki bundan sonra araç sahipleri sigorta işlemleri için nasıl bir yol izleyecek? 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T09:38+0300
2024-03-06T09:38+0300
türkiye
otomobil
trafik sigortası
sigorta
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Anayasa Mahkemesi (AYM), trafik sigortasında yıllardır uygulanan iki maddeyi iptal etti, iptal kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal kararı özellikle aracını satan ve ikinci elde yeni araç alan tüm sürücüleri yakından ilgilendiriyor.Kimleri ilgilendiriyor?Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre aracı alan kişinin aldığı anda zorunlu trafik sigortasını yeni işleten sıfatı ile yaptırması gerekiyor. Doğan süreci şöyle anlatıyor:Bundan sonra sigorta nasıl işleyecek?Aracı satan kişi, aracı sattığını sigorta şirketine bildirecek. Sigorta şirketi trafik poliçesini iptal edecek. Aracı alan kişi hemen trafik sigortasını yaptıracak. Yaptırmadan trafiğe çıkarsa, zorunlu sigorta olmadan trafikte dolaşmanın cezası neyse o uygulanacak. Sigortasız kazaya karışırsa da, sigorta şirketi artık aracın eski sahibine müracaat edemeyecek, aracın eski sahibi sorumlu olmayacak. Bu karar hem mahkemelerde süren davalar için emsal olacağı gibi bundan sonra da oluşacak haksızlıklara da mahal verilmeyecek.
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otomobil, trafik sigortası, sigorta
otomobil, trafik sigortası, sigorta

AYM’nin trafik sigortası iptal kararı kimi, nasıl etkileyecek?

09:38 06.03.2024
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AA
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AYM, "araç satışı sonrası sigorta 15 gün devam eder" düzenlemesini iptal etti. Peki bundan sonra araç sahipleri sigorta işlemleri için nasıl bir yol izleyecek?
Anayasa Mahkemesi (AYM), trafik sigortasında yıllardır uygulanan iki maddeyi iptal etti, iptal kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. İptal kararı özellikle aracını satan ve ikinci elde yeni araç alan tüm sürücüleri yakından ilgilendiriyor.

Kimleri ilgilendiriyor?

Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre aracı alan kişinin aldığı anda zorunlu trafik sigortasını yeni işleten sıfatı ile yaptırması gerekiyor.
Doğan süreci şöyle anlatıyor:
"Ama böyle bir uygulama getirilmiş. Neden? Olur da satış işleminde süre uzar, sigortasız trafiğe çıkılmasın diye bu maddeler kanuna eklenmiş. Yıllardır da trafik sigortasında araç satışlarında bu sistem böyle yürüyordu. Malum, eskiden araç devir işlemleri İçişleri Bakanlığı aracılığı ile yapılıyordu ve o dönem Emniyet Genel Müdürlüğü, trafik sigortasındaki 15 gün kuralına bakmadan, aracın yeni sahibine, ‘önce trafik sigortası poliçeni getir, görelim’ diyordu. Sonrasında araç devir işlemleri noterlere devredildi. Noterler araç devir işlemlerinde; nasıl olsa trafik sigortasının 15 günlük geçerlilik süresi var, yeni alan zorunlu sigortasını yaptırır deyip, tamamen iyi niyetli düşünerek, devir işlemlerini yapmaya başladı. İşte olay bundan sonra başlıyor. Aracı alan o 15 günlük süre içinde sigortayı yaptırmıyor, kazaya karışıyor, başka araca zarar veriyor, zarar gören aracın zararını sigorta şirketi ödüyor, sonra da dönüp aracı satan kişiden –trafik poliçesi halen onun üzerinde olduğundan- bu zararı talep ediyor. Yani, hukuk dilinde rücu ediyor. Aracı satan kişi de, ‘ben aracı sattım, alan kişi kaza yapmış, benimle ne alakası var, gidin ondan isteyin’ diyor. Sonuçta olay mahkemeye yansıyor. Böyle birçok açılmış davalar ve binlerce mağdur var. Bu durum son olarak Anayasa Mahkemesi’ne geliyor. Anayasa Mahkemesi kararını verdi ve trafik sigortasının, ‘sigortacı, aracın devrinin kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde trafik sigortasını iptal edebilir’ ile ‘sigorta, iptal tarihinden 15 sonrasına kadar geçerlidir’ maddelerini iptal etti. Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, iptal kararı 9 ay sonra, yani Aralık ayının 5’inde uygulamaya girecek"

Bundan sonra sigorta nasıl işleyecek?

Aracı satan kişi, aracı sattığını sigorta şirketine bildirecek. Sigorta şirketi trafik poliçesini iptal edecek. Aracı alan kişi hemen trafik sigortasını yaptıracak. Yaptırmadan trafiğe çıkarsa, zorunlu sigorta olmadan trafikte dolaşmanın cezası neyse o uygulanacak. Sigortasız kazaya karışırsa da, sigorta şirketi artık aracın eski sahibine müracaat edemeyecek, aracın eski sahibi sorumlu olmayacak. Bu karar hem mahkemelerde süren davalar için emsal olacağı gibi bundan sonra da oluşacak haksızlıklara da mahal verilmeyecek.
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