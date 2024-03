https://sputniknews.com.tr/20240306/abdli-senator-menendez-hakkindaki-suclamalara-yenileri-eklendi-1081421668.html

ABD'li Senatör Menendez hakkındaki suçlamalara yenileri eklendi

ABD'li Senatör Bob Menendez'in, hakkındaki rüşvet suçlamalarıyla ilgili yeni bir iddianame hazırlandığı ortaya çıktı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'ne, Menendez hakkında adaleti engellemekle ilgili bir dizi suçlamanın bulunduğu yeni bir iddianame sunuldu.Bölge savcılarınca hazırlanan 66 sayfalık yeni iddianamede, "komplo, adaleti engelleme, kamu görevlisinin yabancı ajan olarak hareket etmesi, rüşvet, gasp ve dürüst hizmetlerde elektronik dolandırıcılık" gibi suçlamalar yer aldı.5 Mart tarihli iddianamede Menendez'e, daha önceki dosyada yer alan komplo suçlamalarının yanında bazı maddi suçlar da isnat edildi.Yeni iddianame, Menendez ile rüşvet ve yolsuzlukla yargılanan sanıklardan Jose Uribe’nin hakkındaki suçlamaları ve federal savcılarla işbirliği yapmayı kabul etmesinin ardından geldi.Menendez ve diğer sanıkların yargılanmasına mayısta başlanacak. Savunma anlaşması gereği Uribe’nin cezası da 14 Haziran’da yapılacak duruşmada belli olacak.Menendez ve eşi hakkındaki rüşvet soruşturmasıNew York Güney Bölge Federal Mahkemesine 22 Eylül'de sunulan 39 sayfalık iddianamede, Bob Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e rüşvet alma suçlamaları yöneltilmişti.Menendez ve eşinin yanı sıra suçlamalarla bağlantılı Mısırlı iş insanı Wael Hana, New Jerseyli iş insanları Fred Daibes ve Jose Uribe de iddianamede sanık olarak yer almıştı.Evindeki aramada bulunan altın külçeler ve gizli nakit paraların yanı sıra Menendez'in, özellikle Kongrede yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler, iddianamede dikkati çekmişti.Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen baskılara direnerek Kongredeki koltuğundan istifa etmeyeceğini belirtmişti.Menendez hakkında daha sonra da Katar lehine siyasi pozisyonunu kullanarak çıkar sağlamak suçlamasıyla hakkındaki ilk iddianame genişletilmişti.Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresinde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığıyla biliniyor.ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelen Menendez, Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyordu.

