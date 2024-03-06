https://sputniknews.com.tr/20240306/abdde-on-secimlerin-sonuclari-1081450709.html
ABD'de ön seçimlerin sonuçları
ABD'de ön seçimlerin sonuçları
Sputnik Türkiye
ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley'nin 15 eyalette düzenlenen "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimlerde, rakibi Trump'a karşı yalnızca... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T20:43+0300
2024-03-06T20:43+0300
2024-03-06T20:43+0300
multimedya
infografik
abd
ön seçim
seçim
demokrat parti (dp)
cumhuriyetçi parti
donald trump
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ABD basını, başkanlık yarışında eski Başkan Donald Trump'ın tek ciddi rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 15 eyalette düzenlenen 'Süper Salı' olarak bilinen ön seçimlerde Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletinde kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceğini bildirdi.15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek. Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak. Süper Salı'nın sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, ön seçim, seçim, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti, donald trump, инфографика
infografik, abd, ön seçim, seçim, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti, donald trump, инфографика
ABD'de ön seçimlerin sonuçları
ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley'nin 15 eyalette düzenlenen "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimlerde, rakibi Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletindeki ön seçimleri kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceği belirtildi.
ABD basını, başkanlık yarışında eski Başkan Donald Trump'ın tek ciddi rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 15 eyalette düzenlenen 'Süper Salı' olarak bilinen ön seçimlerde Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletinde kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceğini bildirdi.
15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek. Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak. Süper Salı'nın sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.