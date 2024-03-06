https://sputniknews.com.tr/20240306/abdde-on-secimlerin-sonuclari-1081450709.html

ABD'de ön seçimlerin sonuçları

ABD'de ön seçimlerin sonuçları

Sputnik Türkiye

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Nikki Haley'nin 15 eyalette düzenlenen "Süper Salı" olarak bilinen ön seçimlerde, rakibi Trump'a karşı yalnızca... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T20:43+0300

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2024-03-06T20:43+0300

multimedya

infografik

abd

ön seçim

seçim

demokrat parti (dp)

cumhuriyetçi parti

donald trump

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ABD basını, başkanlık yarışında eski Başkan Donald Trump'ın tek ciddi rakibi olarak görülen Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 15 eyalette düzenlenen 'Süper Salı' olarak bilinen ön seçimlerde Trump'a karşı yalnızca Vermont eyaletinde kazanmasının ardından başkanlık yarışından çekileceğini bildirdi.15 Ocak'ta Iowa'da başlayan ve Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının kendi partiler içinde başkan adayı olmak için yarıştığı ön seçim süreci, 8 Haziran'da sona erecek. Ardından 15-18 Temmuz'da Cumhuriyetçi Partinin Milwaukee'deki parti kongresinde, 19-22 Ağustos'ta ise Demokrat Partinin Chicago'daki parti kongresinde, ön seçimlerde seçilen delegelerin de oylarıyla partilerin başkan adayları resmen belirlenip açıklanacak. Süper Salı'nın sonuçları, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, abd, ön seçim, seçim, demokrat parti (dp), cumhuriyetçi parti, donald trump, инфографика