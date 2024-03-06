https://sputniknews.com.tr/20240306/ab-hava-trafigi-reformuna-hazirlaniyor-1081437943.html
AB, hava trafiği reformuna hazırlanıyor
AB, hava trafiği reformuna hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa hava trafik yönetim sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik Tek Avrupa Hava Sahası girişiminde anlaştı. Reformun... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:04+0300
2024-03-06T14:04+0300
2024-03-06T14:04+0300
dünya
avrupa
avrupa birliği
hava sahası
avrupa parlamentosu (ap)
hava trafik kontrol hizmeti
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AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) reformunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.Açıklamada, reformun amacının Avrupa hava sahasının performansını, organizasyonunu ve yönetimini iyileştirmek olduğuna işaret edilirken, bu reformun kapasiteyi ve sistem uyumunu artırırken maliyetleri düşüreceği, hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasını geliştireceği ve havacılığın çevre ile iklim üzerindeki etkisini azaltacağı belirtildi.Açıklamada, Tek Avrupa Hava Sahası reformunun kapasite ihtiyaçlarını karşılama, uygun maliyet ve çevre ayak izini azaltma gibi hedeflerini koruduğu, bunun dron kurallarına da katkı sağlayacağı bildirildi.Üye ülkelerin, hava trafik kontrolünün yapısını ve mali sürdürülebilirliğini değerlendirmek için ulusal denetleyici makamlar kuracağına işaret edilen açıklamada, ülkelerin ortak organizasyonel modellerle ekonomik ve güvenlik gözetim işlevlerini aynı kuruluşta birleştirebileceği kaydedildi.Söz konusu reform, üye ülkeler ve AP onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20240205/almanyanin-abden-ayrilmasinin-yol-acacagi-zarar-hesaplandi-1080414276.html
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avrupa, avrupa birliği, hava sahası, avrupa parlamentosu (ap), hava trafik kontrol hizmeti
avrupa, avrupa birliği, hava sahası, avrupa parlamentosu (ap), hava trafik kontrol hizmeti
AB, hava trafiği reformuna hazırlanıyor
Avrupa Birliği (AB) kurumları, Avrupa hava trafik yönetim sisteminin verimliliğini artırmaya yönelik Tek Avrupa Hava Sahası girişiminde anlaştı. Reformun amacının Avrupa hava sahasının performansını aartırmak olduğu vurgulandı.
AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen Tek Avrupa Hava Sahası (Single European Sky) reformunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Açıklamada, reformun amacının Avrupa hava sahasının performansını, organizasyonunu ve yönetimini iyileştirmek olduğuna işaret edilirken, bu reformun kapasiteyi ve sistem uyumunu artırırken maliyetleri düşüreceği, hava seyrüsefer hizmetlerinin sağlanmasını geliştireceği ve havacılığın çevre ile iklim üzerindeki etkisini azaltacağı belirtildi.
Açıklamada, Tek Avrupa Hava Sahası reformunun kapasite ihtiyaçlarını karşılama, uygun maliyet ve çevre ayak izini azaltma gibi hedeflerini koruduğu, bunun dron kurallarına da katkı sağlayacağı bildirildi.
Üye ülkelerin, hava trafik kontrolünün yapısını ve mali sürdürülebilirliğini değerlendirmek için ulusal denetleyici makamlar kuracağına işaret edilen açıklamada, ülkelerin ortak organizasyonel modellerle ekonomik ve güvenlik gözetim işlevlerini aynı kuruluşta birleştirebileceği kaydedildi.
Söz konusu reform, üye ülkeler ve AP onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.