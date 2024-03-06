Merinos koçu 150 bin liradan satıldı

Enstitünün 81 yıllık tecrübesiyle bilimsel araştırmalarla ülkenin tarım ve hayvancılık politikalarına yön verdiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen ise enstitünün hayvan yetiştirme konusunda araştırma yapan öncü kuruluşlarından olduğunu dile getirdi.
Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.
Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Enstitünün 81 yıllık tecrübesiyle bilimsel araştırmalarla ülkenin tarım ve hayvancılık politikalarına yön verdiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:
"Ülkemiz için stratejik olduğuna inandığımız böyle bir müessesenin Bandırma'da faaliyet göstermesine ayrı bir anlam kazandırıyor. İlimizde tarımsal faaliyete, hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizde önemli besi işletmecileri ilimizde faaliyet gösteriyor ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Balıkesir ilimiz Türkiye'yi doyuran il vasfının hakkıyla edinmiş bir ildir. Türkiye'de kırmızı ete olan talep her geçen gün artmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazası ve ıslahı da çok önemlidir. Enstitü bu durumda çok stratejik bir öneme sahiptir. Sağlıklı nesli oluşturmak, hastalıklara karşı dirençli ırk yetiştirmek, damızlık üretimiyle bu gibi yerlerde yetiştirmelidir."
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen ise enstitünün hayvan yetiştirme konusunda araştırma yapan öncü kuruluşlarından olduğunu dile getirdi.