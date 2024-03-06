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Merinos koçu 150 bin liradan satıldı
Merinos koçu 150 bin liradan satıldı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 150 bin liraya satıldı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
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Enstitünün 81 yıllık tecrübesiyle bilimsel araştırmalarla ülkenin tarım ve hayvancılık politikalarına yön verdiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen ise enstitünün hayvan yetiştirme konusunda araştırma yapan öncü kuruluşlarından olduğunu dile getirdi.
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фото, fotoğraf, koç, müzayede, açık, açık artırma
фото, fotoğraf, koç, müzayede, açık, açık artırma

Merinos koçu 150 bin liradan satıldı

22:11 06.03.2024
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün damızlık açık artırmasında en pahalı koç 150 bin liraya satıldı.
© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

"Merinos Çiftliği" olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetine devam ediyor.

&quot;Merinos Çiftliği&quot; olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015&#x27;ten itibaren &quot;Koyunculuk Araştırma Enstitüsü&quot; adıyla faaliyetine devam ediyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

"Merinos Çiftliği" olarak 1943 yılında kurulan enstitü, zaman içinde birkaç kez isim değiştirmesinin ardından 2015'ten itibaren "Koyunculuk Araştırma Enstitüsü" adıyla faaliyetine devam ediyor.

© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 161 koçu alabilmek için mücadele verdi.

Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye&#x27;nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 161 koçu alabilmek için mücadele verdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Geleneksel damızlık müzayedesinde, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yetiştiriciler, bu sene satışa sunulan 161 koçu alabilmek için mücadele verdi.

© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, milletvekilleri, oda başkanları ve çok sayıda hayvan yetiştiricisi katıldı.

© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Açık attırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Ceyhun Mırız tarafından 150 bin liradan satın alındı.

Açık attırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Ceyhun Mırız tarafından 150 bin liradan satın alındı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Açık attırmada merinos ırkı damızlık bir koç, Ceyhun Mırız tarafından 150 bin liradan satın alındı.

© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir rolü olduğunu söyledi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / HATİCE DAĞLI - SERHAT BARIŞ - UMUT OSMAN SUNCİ-

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, kentin tarım ve hayvancılıkta önemli bir rolü olduğunu söyledi.

Enstitünün 81 yıllık tecrübesiyle bilimsel araştırmalarla ülkenin tarım ve hayvancılık politikalarına yön verdiğini belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:
"Ülkemiz için stratejik olduğuna inandığımız böyle bir müessesenin Bandırma'da faaliyet göstermesine ayrı bir anlam kazandırıyor. İlimizde tarımsal faaliyete, hayvancılık sektörünün gelişmesine katkı sağlıyor. Ülkemizde önemli besi işletmecileri ilimizde faaliyet gösteriyor ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Balıkesir ilimiz Türkiye'yi doyuran il vasfının hakkıyla edinmiş bir ildir. Türkiye'de kırmızı ete olan talep her geçen gün artmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkta yerli ırkların muhafazası ve ıslahı da çok önemlidir. Enstitü bu durumda çok stratejik bir öneme sahiptir. Sağlıklı nesli oluşturmak, hastalıklara karşı dirençli ırk yetiştirmek, damızlık üretimiyle bu gibi yerlerde yetiştirmelidir."
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Sözmen ise enstitünün hayvan yetiştirme konusunda araştırma yapan öncü kuruluşlarından olduğunu dile getirdi.
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