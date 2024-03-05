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Zincir marketlerde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu oldu
Zincir marketlerde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu oldu
Sputnik Türkiye
Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla zincir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı.Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.
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gluten, market, zincir market
gluten, market, zincir market

Zincir marketlerde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu oldu

12:45 05.03.2024 (güncellendi: 12:50 05.03.2024)
© AA / Bekir Ömer FansaTicaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana'da Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de (sağda), katıldığı denetimlerde ekipler 16 firmada 3 bin 6 ürünü reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları gözeterek inceledi.
Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Adana'da Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de (sağda), katıldığı denetimlerde ekipler 16 firmada 3 bin 6 ürünü reyon ve kasa fiyatları, indirim oranları gibi unsurları gözeterek inceledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Bekir Ömer Fansa
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Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla zincir marketler belli şartlar altında glütensiz ürün bulundurmak zorunda olacak.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.
Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.
Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı.
Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.
Buğday unu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2022
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Karabuğday içeren glutensiz ürünlerin yüzde 57’sinde gluten var
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