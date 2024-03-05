https://sputniknews.com.tr/20240305/zincir-marketlerde-yeni-donem-bugun-itibaren-zorunlu-oldu-1081388400.html

Zincir marketlerde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu oldu

Zincir marketlerde yeni dönem: Bugünden itibaren zorunlu oldu

Sputnik Türkiye

Glüten intoleransı dolayısıyla tıbbi beslenme tedavisine gereksinim duyanların bu ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla şube sayısı 200'den fazla zincir... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T12:45+0300

2024-03-05T12:45+0300

2024-03-05T12:50+0300

yaşam

gluten

market

zincir market

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Glütensiz Gıda Ürünü Satış Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar, 250 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde glütensiz olmak üzere un, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı satışa hazır bulundurmakla yükümlü kılındı.Söz konusu mağazalar, 400 metrekareden fazla satış alanına sahip şubelerinde de glütensiz olmak üzere ekmek, un, makarna, tatlı ve tuzlu atıştırmalığı, süreklilik arz edecek şekilde ve talebi karşılayacak miktarda satışa hazır bulunduracak.Tebliğle glüten intoleransı yaşayanların glütensiz gıda ürünlerine erişimini sağlamak amaçlandı.Düzenlemenin bazı hükümleri 1 Haziran'da, bazıları da 1 Eylül 2024'te yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20221001/karabugday-iceren-glutensiz-urunlerin-yuzde-57sinde-gluten-var-1061837708.html

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gluten, market, zincir market