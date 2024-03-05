https://sputniknews.com.tr/20240305/sovyet-lideri-josef-stalin-olumunun-71-yildonumunde-anildi-1081399778.html
Sovyet lideri Josef Stalin ölümünün 71. yıldönümünde anıldı
Sovyet lideri Josef Stalin ölümünün 71. yıldönümünde anıldı
Sputnik Türkiye
Sovyet liderJosef Stalin'in torununun oğlu Salim Bensaad, Stalin'in 71.yıldönümü dolayısıyla Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan Stalin Anıtı'na çiçek bıraktı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:38+0300
2024-03-05T14:38+0300
2024-03-05T14:38+0300
joseph stalin
sovyet
rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti
dünya
anıt
salim bensaad
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Josef Stalin'in büyük torunu Salim Bensaad, Nijniy Novgorod şehrinin Bor kasabasında bulunan Stalin Anıtı'na çiçek bıraktı.5 Mart 1953'te hayatını kaybeden Sovyet liderinin 71. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleşti.
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Sovyet lideri Josef Stalin ölümünün 71. yıldönümünde anıldı
Sputnik Türkiye
Sovyet lideri Josef Stalin ölümünün 71. yıldönümünde anıldı
2024-03-05T14:38+0300
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Sputnik Türkiye
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joseph stalin, sovyet, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, anıt, видео, salim bensaad
joseph stalin, sovyet, rusya federal sovyet sosyalist cumhuriyeti, anıt, видео, salim bensaad
Sovyet lideri Josef Stalin ölümünün 71. yıldönümünde anıldı
Sovyet liderJosef Stalin'in torununun oğlu Salim Bensaad, Stalin'in 71.yıldönümü dolayısıyla Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan Stalin Anıtı'na çiçek bıraktı.
Josef Stalin'in büyük torunu Salim Bensaad, Nijniy Novgorod şehrinin Bor kasabasında bulunan Stalin Anıtı'na çiçek bıraktı.
5 Mart 1953'te hayatını kaybeden Sovyet liderinin 71. ölüm yıldönümü dolayısıyla anma etkinliği gerçekleşti.