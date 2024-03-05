https://sputniknews.com.tr/20240305/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-son-24-saatte-binden-fazla-askerini-kaybetti-1081404895.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte binden fazla askerini kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu son 24 saatte binden fazla askerini kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonun son 24 saatinde Ukrayna ordusunun ölü ve yaralı olarak bin 90’a yakın askerini kaybettiğini bildirdi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T17:00+0300

2024-03-05T17:00+0300

2024-03-05T17:00+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

ukrayna ordusu

kiev

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Kupyansk istikametinde taktik konumlarını iyileştirdiği, Donetsk ve Avdeyevka istikametlerinde ise daha avantajlı mevzileri ele geçirdiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre Rus ordusu, Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Harkov bölgesinde ve Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde (DHC, LHC) düşmana atış kayıpları verdirdi, Harkov bölgesinde ise Ukrayna ordusunun 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 35’ye yakın asker ve 4 otomobil kaybetti.Donetsk istikametinde ise Güney Askeri Grubu birlikleri yoğun çatışmalara girerek ön cephede daha avantajlı mevzileri ele geçirdi, DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, DHC’nin 2 yerleşiminde ise Ukrayna güçlerinin 2 karşı saldırısını püskürttü.Düşmanın bu istikametteki kayıpları 300’e yakın asker, 2 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı ve 3 otomobil olarak gerçekleşti.Avdeyevka istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiklerine ve DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Ukrayna ordusunun DHC’nin toplam 6 yerleşim bölgesinde gerçekleştirdiği 3 saldırısının ve 10 karşı saldırı girişiminin püskürtüldüğü, düşmanın bu istikamette 500’e yakın asker, aralarında ABD yapımı Bradley ve M113 personel taşıyıcılarının da bulunduğu 4 zırhlı muharebe aracı, 4 otomobil ve bir D-30 obüsü kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu askerlerinin DHC’nin Vodyanoye ve Zaporojye bölgesinin Malinovka yerleşim bölgelerinde düşmanın bölgesel savunma tugaylarının insan gücü ve teçhizatını vurduğu, düşman kayıplarının 230’a yakın asker, 2 tank, 2 zırhlı muharebe aracı, 6 otomobil, bir Msta-B obüsü ve İngiliz yapımı bir Stormer uçaksavar füze sistemi olduğu kaydedildi.Herson bölgesinde Dnepr Askeri Grubu birliklerinin Zaporojye bölgesindeki 1 ve Herson bölgesindeki 2 yerleşim bölgesinde düşmana ağır kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, Zaporojye bölgesinde ayrıca Ukrayna ordusunun bir saldırısının püskürtüldüğünün, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 25’e yakın asker ve 3 otomobil kaybettiğinin altı çizildi.Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 104 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra DHC’nin 2 farklı bölgesinde S-300 ve Buk hava savunma sistemlerinin fırlatma rampalarının ve Novokalinovo yerleşimi yakınında bir İHA kontrol noktasının vurulduğu ifade edildi.Açıklamaya göre hava savunma kuvvetleri ise son bir günde Nikolayev bölgesinde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir MiG-29 uçağını düşürdü, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesini önledi, ayrıca DHC’de ve Zaporojye bölgesinde toplam 112 Ukrayna İHA’sı düşürdü.

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