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https://sputniknews.com.tr/20240305/moskova-moda-haftasi-goz-kamastirdi--1081383576.html
Moskova Moda Haftası göz kamaştırdı
Moskova Moda Haftası göz kamaştırdı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin ve Efremov'in koleksiyonu sergilendi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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moskova, defile, defile, iç giyim defilesi, moda, manken, rusya, giyim, фото
moskova, defile, defile, iç giyim defilesi, moda, manken, rusya, giyim, фото

Moskova Moda Haftası göz kamaştırdı

10:50 05.03.2024
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Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin ve Efremov'in koleksiyonu sergilendi.
© Sefa Karacan

Rusya’da en önemli moda etkinliklerinden birisi olan Moskova Moda Haftası yabancı ve Rus tasarımcıların defileleriyle başladı. Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.

Rusya’da en önemli moda etkinliklerinden birisi olan Moskova Moda Haftası yabancı ve Rus tasarımcıların defileleriyle başladı. Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi. - Sputnik Türkiye
1/8
© Sefa Karacan

Rusya’da en önemli moda etkinliklerinden birisi olan Moskova Moda Haftası yabancı ve Rus tasarımcıların defileleriyle başladı. Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.

© Sefa Karacan

Manej Merkez Sergi Salonu ve Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu’nun düzenlendiği VDNH’da başlayan etkinlikler 8 Mart’a kadar devam edecek.

Manej Merkez Sergi Salonu ve Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu’nun düzenlendiği VDNH’da başlayan etkinlikler 8 Mart’a kadar devam edecek. - Sputnik Türkiye
2/8
© Sefa Karacan

Manej Merkez Sergi Salonu ve Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu’nun düzenlendiği VDNH’da başlayan etkinlikler 8 Mart’a kadar devam edecek.

© Sefa Karacan

Modahaftası çerçevesinde 120’den fazla defilenin düzenleneceği etkinliklerde Rus tasarımcıların yanı sıra Türkiye dahil Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kostarika olmak üzere farklı ülkelerden de tasarımcılar koleksiyonlarını sergileyecek.

Modahaftası çerçevesinde 120’den fazla defilenin düzenleneceği etkinliklerde Rus tasarımcıların yanı sıra Türkiye dahil Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kostarika olmak üzere farklı ülkelerden de tasarımcılar koleksiyonlarını sergileyecek. - Sputnik Türkiye
3/8
© Sefa Karacan

Modahaftası çerçevesinde 120’den fazla defilenin düzenleneceği etkinliklerde Rus tasarımcıların yanı sıra Türkiye dahil Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kostarika olmak üzere farklı ülkelerden de tasarımcılar koleksiyonlarını sergileyecek.

© Sefa Karacan

Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin koleksiyonu sergilendi.

Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin koleksiyonu sergilendi. - Sputnik Türkiye
4/8
© Sefa Karacan

Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin koleksiyonu sergilendi.

© Sefa Karacan

Defile, ilgiyle takip edildi.

Defile, ilgiyle takip edildi. - Sputnik Türkiye
5/8
© Sefa Karacan

Defile, ilgiyle takip edildi.

© Sefa Karacan

Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.

Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi. - Sputnik Türkiye
6/8
© Sefa Karacan

Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.

© Sefa Karacan

Birbirinden farklı eserler defile de yer aldı.

Birbirinden farklı eserler defile de yer aldı. - Sputnik Türkiye
7/8
© Sefa Karacan

Birbirinden farklı eserler defile de yer aldı.

© Sefa Karacan

Her yıl gerçekleştiren Moskova Moda haftası tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

Her yıl gerçekleştiren Moskova Moda haftası tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. - Sputnik Türkiye
8/8
© Sefa Karacan

Her yıl gerçekleştiren Moskova Moda haftası tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.

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