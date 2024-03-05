Moskova Moda Haftası göz kamaştırdı

Rusya’da en önemli moda etkinliklerinden birisi olan Moskova Moda Haftası yabancı ve Rus tasarımcıların defileleriyle başladı. Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.
Rusya’da en önemli moda etkinliklerinden birisi olan Moskova Moda Haftası yabancı ve Rus tasarımcıların defileleriyle başladı. Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.
Manej Merkez Sergi Salonu ve Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu’nun düzenlendiği VDNH’da başlayan etkinlikler 8 Mart’a kadar devam edecek.
Manej Merkez Sergi Salonu ve Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu’nun düzenlendiği VDNH’da başlayan etkinlikler 8 Mart’a kadar devam edecek.
Modahaftası çerçevesinde 120’den fazla defilenin düzenleneceği etkinliklerde Rus tasarımcıların yanı sıra Türkiye dahil Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kostarika olmak üzere farklı ülkelerden de tasarımcılar koleksiyonlarını sergileyecek.
Modahaftası çerçevesinde 120’den fazla defilenin düzenleneceği etkinliklerde Rus tasarımcıların yanı sıra Türkiye dahil Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Kostarika olmak üzere farklı ülkelerden de tasarımcılar koleksiyonlarını sergileyecek.
Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin koleksiyonu sergilendi.
Rusya’nın başkenti Moskova devam eden Moskova Moda Haftası’nda modacı Maison Esve’nin koleksiyonu sergilendi.
Defile, ilgiyle takip edildi.
Defile, ilgiyle takip edildi.
Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.
Manej Merkez Sergi Salonu’nda Perce Neigemodaevinin yeni koleksiyonu sergilendi.
Birbirinden farklı eserler defile de yer aldı.
Birbirinden farklı eserler defile de yer aldı.
Her yıl gerçekleştiren Moskova Moda haftası tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.
Her yıl gerçekleştiren Moskova Moda haftası tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor.