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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240305/mansur-yavas-secim-nedeniyle-ilk-defa-afislere-fotograflarim-basildi-1081403861.html
Mansur Yavaş: Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı
Mansur Yavaş: Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı
Sputnik Türkiye
Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:35+0300
2024-03-05T16:35+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
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afiş
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yerel seçim
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.Burada konuşan Yavaş, görevi süresince ihaleleri canlı yayınladıklarını, vatandaşın nereye, ne kadar harcandığını rahatlıkla görebildiğini söyledi.Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor. Başka belediye başkanları gibi kendi reklamımı yapmak için sizlerden aldığı parayı asla kullanmadık." dedi.Bala-Gölbaşı arasına yeni EGO hattı açtıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240304/mansur-yavas-benim-artik-son-donemim-belediyeciligi-ogretip-birakacagim-1081348291.html
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mansur yavaş, ankara, afiş, seçim, yerel seçim
mansur yavaş, ankara, afiş, seçim, yerel seçim

Mansur Yavaş: Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı

16:35 05.03.2024
© AA / Betül AbalıMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AA / Betül Abalı
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Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor." diye konuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Yavaş, görevi süresince ihaleleri canlı yayınladıklarını, vatandaşın nereye, ne kadar harcandığını rahatlıkla görebildiğini söyledi.

Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor. Başka belediye başkanları gibi kendi reklamımı yapmak için sizlerden aldığı parayı asla kullanmadık." dedi.

Bala-Gölbaşı arasına yeni EGO hattı açtıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:
"49 köye ücretsiz internet, 42 köye yangın söndürme tankeri verdik. 36 mahallemizde asbestli su borularını tamamen yeniledik. 55 mahallede 205 bin metre yeni içme suyu döşedik, 10 mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük, 3 mahallede de devam ediyor. Tepeköy ve Karadalak İçme Suyu Arıtma Tesislerinin kapasitesini artırıyoruz, çalışmalar tamamlandıktan sonra 45 mahallemizin tamamının suyunu çoğaltmış olacağız. Ankara su temininde Kızılırmak Sistemi 2. merhaledeki 1. kademe iletim hattını da yapıyoruz."
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
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