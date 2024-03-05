https://sputniknews.com.tr/20240305/mansur-yavas-secim-nedeniyle-ilk-defa-afislere-fotograflarim-basildi-1081403861.html

Mansur Yavaş: Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı

Mansur Yavaş: Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı

Sputnik Türkiye

Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:35+0300

2024-03-05T16:35+0300

2024-03-05T16:35+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

mansur yavaş

ankara

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seçim

yerel seçim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bala Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.Burada konuşan Yavaş, görevi süresince ihaleleri canlı yayınladıklarını, vatandaşın nereye, ne kadar harcandığını rahatlıkla görebildiğini söyledi.Kendi fotoğrafının 5 yıl boyunca Ankara'nın hiçbir yerinde olmadığını dile getiren Yavaş, "Seçim nedeniyle ilk defa afişlere fotoğraflarım basıldı. Bütün masrafları il başkanlığı ödüyor. Başka belediye başkanları gibi kendi reklamımı yapmak için sizlerden aldığı parayı asla kullanmadık." dedi.Bala-Gölbaşı arasına yeni EGO hattı açtıklarını belirten Yavaş, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240304/mansur-yavas-benim-artik-son-donemim-belediyeciligi-ogretip-birakacagim-1081348291.html

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mansur yavaş, ankara, afiş, seçim, yerel seçim