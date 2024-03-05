https://sputniknews.com.tr/20240305/kirim-kalkinma-vakfi-baskani-sel-kirim-halki-2014-yilinda-kendi-kaderini-tayin-etti-1081376557.html
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Kırım halkı 2014 yılında kendi kaderini tayin etti
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Kırım halkı 2014 yılında kendi kaderini tayin etti
Sputnik Türkiye
Uluslararası Rusofil Hareketi’nin II. Genel Kongresi Moskova’da Yapıldı. Türkiye’de foruma katılan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel 'Çok Kutuplu Dünya... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T08:16+0300
2024-03-05T08:16+0300
2024-03-05T08:16+0300
görüş
çok kutuplu dünya
çokkutupluluk
strateji
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Uluslararası Rusofil Hareketi’nin II.Genel Kongresi Moskova'da yapıldı. Kongre kapsamında 26 Şubat Pazartesi günü 'Çok Kutuplu Dünya Forumu' düzenlendi. Kongre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Kremlin İdaresi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirildi.Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’da başlatılan Özel Askeri Operasyon sonrası ABD ve AB merkezli Batı hükumetlerinin Rusya'ya karşı başlattığı küresel izolasyon hamlesine karşı olarak birleşen Uluslararası Rusofil Hareketi, mevcut düzende çok kutuplu dünya fikrinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Etkinliğe Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarındaki 130 ülkeden 350’yi aşkın temsilci katıldı.Türkiye Heyeti Başkanı Ünver Sel, kongrenin açılış oturumunda “'Çok Kutuplu Dünya Düzeni’nin Dönüm Noktası: Kırım' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ünver Sel, 2014 yılında Kırım yarımadasında gerçekleşen demokratik referandum sonrası bölge halkının kendi kaderini tayin hakkını kullandığını ve bu seçim sonrası çok kutuplu dünya düzeninin başladığını belirtti.Dünyanın dört bir yanından katılan hareketin temsilcileri, Rusya, Rus kültürü, Rusya halkları, uluslararası arenada ABD ve AB merkezli Batı’nın adil olmayan politikalarına yönelik mesajlar verdiği toplantılarda Küresel Güney'in büyümesi, BRICS ülkelerinin üye sayısındaki artışı, daha adil ve daha barışçıl politika önerileri gibi konularda ele alındı. Katılımcılar son olarak Moskova’nın merkezinde büyük bir gala yemeğinde bir araya gelerek kongrenin kapanışını gerçekleştirdi.Hareketin Kurucu Lideri, Bulgar politikacı Nikolay Malinov bu kongrede yine liderliğini devam ettirdi. Hareketin resmiyet kazanmasıyla birlikte bir tüzük oluşturuldu. Buna göre: Nikolay Malinov artık resmi olarak Uluslararası Rusofil Hareketi Genel Sekreteri seçildi. Koordinasyon Kurulu ve Haysiyet Divanı oluşturuldu. Buna göre Türkiye koordinasyon kurulunun başında Ünver Sel oldu.Uluslararası Rusofil Hareketi Başkanı Nikolay Malinov, 2. Kongrede şu açıklamayı yaptı:
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Osman Nuri Cerit
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çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, strateji
çok kutuplu dünya, çokkutupluluk, strateji
Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Sel: Kırım halkı 2014 yılında kendi kaderini tayin etti
Özel
Uluslararası Rusofil Hareketi’nin II. Genel Kongresi Moskova’da Yapıldı. Türkiye’de foruma katılan Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel 'Çok Kutuplu Dünya Düzeni’nin Dönüm Noktası: Kırım' oturumunda konuştu.
Uluslararası Rusofil Hareketi’nin II.Genel Kongresi Moskova'da yapıldı. Kongre kapsamında 26 Şubat Pazartesi günü 'Çok Kutuplu Dünya Forumu' düzenlendi. Kongre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Kremlin İdaresi ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde gerçekleştirildi.
Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’da başlatılan Özel Askeri Operasyon sonrası ABD ve AB merkezli Batı hükumetlerinin Rusya'ya karşı başlattığı küresel izolasyon hamlesine karşı olarak birleşen Uluslararası Rusofil Hareketi, mevcut düzende çok kutuplu dünya fikrinin yaygınlaştırılması çağrısında bulundu. Etkinliğe Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarındaki 130 ülkeden 350’yi aşkın temsilci katıldı.
Türkiye Heyeti Başkanı Ünver Sel, kongrenin açılış oturumunda “'Çok Kutuplu Dünya Düzeni’nin Dönüm Noktası: Kırım' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Ünver Sel, 2014 yılında Kırım yarımadasında gerçekleşen demokratik referandum sonrası bölge halkının kendi kaderini tayin hakkını kullandığını ve bu seçim sonrası çok kutuplu dünya düzeninin başladığını belirtti.
Dünyanın dört bir yanından katılan hareketin temsilcileri, Rusya, Rus kültürü, Rusya halkları, uluslararası arenada ABD ve AB merkezli Batı’nın adil olmayan politikalarına yönelik mesajlar verdiği toplantılarda Küresel Güney'in büyümesi, BRICS ülkelerinin üye sayısındaki artışı, daha adil ve daha barışçıl politika önerileri gibi konularda ele alındı. Katılımcılar son olarak Moskova’nın merkezinde büyük bir gala yemeğinde bir araya gelerek kongrenin kapanışını gerçekleştirdi.
Hareketin Kurucu Lideri, Bulgar politikacı Nikolay Malinov bu kongrede yine liderliğini devam ettirdi. Hareketin resmiyet kazanmasıyla birlikte bir tüzük oluşturuldu. Buna göre: Nikolay Malinov artık resmi olarak Uluslararası Rusofil Hareketi Genel Sekreteri seçildi. Koordinasyon Kurulu ve Haysiyet Divanı oluşturuldu. Buna göre Türkiye koordinasyon kurulunun başında Ünver Sel oldu.
Uluslararası Rusofil Hareketi Başkanı Nikolay Malinov, 2. Kongrede şu açıklamayı yaptı:
“Uluslararası Rusofil Hareketi, bir siyasi parti, bir siyasi ideoloji veya bir siyasi liderin altında birleşmedi. Hareketimiz içerisinde sağcısı da solcusu da mevcut. Sosyalisti de liberali de mevcuttur”