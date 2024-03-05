https://sputniknews.com.tr/20240305/iski-paylasti-baraj-doluluk-oranlarinda-son-durum-1081373574.html

İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum

İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum

Sputnik Türkiye

İSKİ'nin 4 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16 oldu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T01:39+0300

2024-03-05T01:39+0300

2024-03-05T01:39+0300

türkiye

iski

istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/06/02/1056911508_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f02e5dff38c1b9c783d61b375f35a589.jpg

İstanbul'da son günlerde yağışın azalması barajlardaki doluluk oranını merak konusu haline getirirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentteki barajlarla ilgili son verileri paylaştı.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.

https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulun-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-70i-gecti-1080241992.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)