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İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum
İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum
Sputnik Türkiye
İSKİ'nin 4 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16 oldu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da son günlerde yağışın azalması barajlardaki doluluk oranını merak konusu haline getirirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentteki barajlarla ilgili son verileri paylaştı.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulun-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-70i-gecti-1080241992.html
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum

01:39 05.03.2024
© İHAİstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü
İstanbul'da havalar ısındı, baraj doluluk oranları düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© İHA
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İSKİ'nin 4 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16 oldu.
İstanbul'da son günlerde yağışın azalması barajlardaki doluluk oranını merak konusu haline getirirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentteki barajlarla ilgili son verileri paylaştı.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.
Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 57.01 olarak ölçüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
TÜRKİYE
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 70'i geçti
31 Ocak, 19:31
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