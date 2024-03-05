https://sputniknews.com.tr/20240305/iski-paylasti-baraj-doluluk-oranlarinda-son-durum-1081373574.html
İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum
İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum
Sputnik Türkiye
İSKİ'nin 4 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16 oldu. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T01:39+0300
2024-03-05T01:39+0300
2024-03-05T01:39+0300
türkiye
iski
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
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İstanbul'da son günlerde yağışın azalması barajlardaki doluluk oranını merak konusu haline getirirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentteki barajlarla ilgili son verileri paylaştı.İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.
https://sputniknews.com.tr/20240131/istanbulun-barajlarindaki-doluluk-orani-yuzde-70i-gecti-1080241992.html
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iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
iski, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
İSKİ paylaştı: Baraj doluluk oranlarında son durum
İSKİ'nin 4 Mart verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16 oldu.
İstanbul'da son günlerde yağışın azalması barajlardaki doluluk oranını merak konusu haline getirirken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kentteki barajlarla ilgili son verileri paylaştı.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 3 Mart'ta İstanbul'a verilen su miktarı 3 milyon 64 bin metreküp oldu.
Verilere göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76,16. Geçen yıl aynı gün baraj doluluk oranı yüzde 35,31 seviyesindeydi.