İBB Başkan adayı Kurum: Bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için dertliyiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bu ülkeyi, Gazi Mustafa Kemal'in hayal ettiği o muasır medeniyetler... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

Beykoz’da gençlerle kahve buluşmasında bir araya gelen Kurum, onlara okudukları bölümleri sordu ve sohbet etti.Kurum, buradaki konuşmasında, gençleri her alanda yetiştirecek destekleri vereceklerini belirterek, "Üniversitede okuyan gençlere 10 bin lira eğitim desteği vereceğiz, her yıl bunu güncelleyeceğiz. Öğrenci evlerine 25 metreküp doğalgaz vereceğiz. İşini kurmak istiyorsanız 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Bugün bir yazılımcı için 100 bin lira, bilgisayarını alması, iki-üç arkadaşıyla birlikte iş kurması adına önemli bir adım. 100 bin paylaşımlı ofisi 39 ilçeye dağıtacağız. Gençlerimiz gelerek o paylaşımlı ofislerden yer alabilecekler, orada kendi işlerini kurabilecekler" diye konuştu.'Öğrencilerimize yüzde 40 ulaşımda indirim desteği sağlayacağız'İlk defa evlenecek gençlere 50 bin lira beyaz eşya desteği vereceklerini aktaran Kurum, "Öğrencilerimize yüzde 40 ulaşımda indirim desteği sağlayacağız. Gençlerimizin çalışabilmeleri için kütüphaneleri ve deney atölyelerini her ilçeye kazandıracağız. Mahalle ölçeğinde spor salonları, kıraathanelerimiz, kütüphanelerimiz, kafelerimiz sizlere hizmet verecek ve buralarda aynı zamanda kendinizi de yetiştirebileceksiniz" ifadelerini kullandı.Gençlerin istihdam hayatına zorlanmadan katılmalarını önemsediklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:'Gençler, geleceğe daha güvenle bakmalı, umutla bakmalı'Kurum, dijital uygulamalar ile gençlere iş olanaklarını sağlayacaklarını kaydetti.İstanbul’da yaşanan sorunları çözmek için durmadan çalışacaklarının altını çizen Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:Ayrıca Kurum, ziyarette bir gencin doğum günü kutlamasına katıldı.

