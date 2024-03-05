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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/gazzede-ateskes-muzakereleri-yine-sonucsuz-kaldi-1081401627.html
'Gazze'de ateşkes' müzakereleri yine sonuçsuz kaldı
'Gazze'de ateşkes' müzakereleri yine sonuçsuz kaldı
Sputnik Türkiye
Mısır, Katar, ABD ve Filistin hareketi Hamas'ın katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakerelerinden... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T14:57+0300
2024-03-05T14:57+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ateşkes
kahire
mısır
ortadoğu
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Hamas liderlerinden Bassem Naim Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, iki gün süren görüşmelerde hareketin Filistin bölgesinde ateşkes sağlanması için önerilerini arabuluculara sunduğunu söylerken, “Hamas şu anda, temsilcileri görüşmelerde hazır bulunmayan İsrail'den bir yanıt bekliyor” diye konuştu.Öte yandan Kahire'deki görüşmelere yakın Filistinli ve Mısırlı kaynaklara atıfta bulunan İspanyol EFE haber ajansı, Hamas ve İsrail’in 40 günlük bir ateşkes anlaşmasının ‘ana noktaları’ üzerinde uzlaştığını aktardı.Anlaşmaların, Yahudi devletinin hapishanelerindeki 404 Filistinli mahkuma karşılık 40 İsrailli rehinenin takas edilmesini öngördüğü kaydedilirken, ajansa göre iki taraf ta ateşkesin 40 gün süreceği konusunda anlaşmaya vardı.Aynı zamanda Kahire'deki müzakereler halen devam ederken, İsrail'in ilk aşamada Gazze Şeridi'nin tamamındaki şehir merkezlerini terk etmesi konusunda da uzlaşıldığı belirtildi.Antlaşma ile birlikte Refah kentinde yerinden edilenlerin Filistin bölgesinin kuzey ve orta kesimlerine dönmelerine izin verilecek.Filistin bölgesinde Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen ateşkes görüşmeleri 3 Mart'tan bu yana devam ediyor.İsrail heyeti mevcut müzakerelere katılmazken, 4 Mart'taki ilk görüşmelerde ‘önemli ilerleme' kaydedildiği, 11 Mart'a kadar bir anlaşmaya varılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.2 Mart'ta Al Hadath TV kanalı, Hamas ve İsrail'in Gazze’de ateşkesin süresi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla rehinelerin nasıl takas edileceği konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.Alınan bilgilere göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yerleşim bölgesinin kuzey kesimlerinden çekilmesi ve bölge sakinlerinin geri dönmesi konusunda bir anlaşmaya varılması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240304/hamas-ateskes-ve-israilin-gazzeden-cekilmesi-konusunda-ciddi-sekilde-calisiyoruz-1081330603.html
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hamas, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, kahire, mısır, ortadoğu
hamas, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, kahire, mısır, ortadoğu

'Gazze'de ateşkes' müzakereleri yine sonuçsuz kaldı

14:57 05.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbairİsrail'in Gazze Şeridi saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze Şeridi saldırıları devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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Mısır, Katar, ABD ve Filistin hareketi Hamas'ın katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakerelerinden sonuç alınamadığı bildirildi.
Hamas liderlerinden Bassem Naim Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, iki gün süren görüşmelerde hareketin Filistin bölgesinde ateşkes sağlanması için önerilerini arabuluculara sunduğunu söylerken, “Hamas şu anda, temsilcileri görüşmelerde hazır bulunmayan İsrail'den bir yanıt bekliyor” diye konuştu.
Öte yandan Kahire'deki görüşmelere yakın Filistinli ve Mısırlı kaynaklara atıfta bulunan İspanyol EFE haber ajansı, Hamas ve İsrail’in 40 günlük bir ateşkes anlaşmasının ‘ana noktaları’ üzerinde uzlaştığını aktardı.
Anlaşmaların, Yahudi devletinin hapishanelerindeki 404 Filistinli mahkuma karşılık 40 İsrailli rehinenin takas edilmesini öngördüğü kaydedilirken, ajansa göre iki taraf ta ateşkesin 40 gün süreceği konusunda anlaşmaya vardı.
Aynı zamanda Kahire'deki müzakereler halen devam ederken, İsrail'in ilk aşamada Gazze Şeridi'nin tamamındaki şehir merkezlerini terk etmesi konusunda da uzlaşıldığı belirtildi.
Antlaşma ile birlikte Refah kentinde yerinden edilenlerin Filistin bölgesinin kuzey ve orta kesimlerine dönmelerine izin verilecek.
Filistin bölgesinde Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen ateşkes görüşmeleri 3 Mart'tan bu yana devam ediyor.
İsrail heyeti mevcut müzakerelere katılmazken, 4 Mart'taki ilk görüşmelerde ‘önemli ilerleme' kaydedildiği, 11 Mart'a kadar bir anlaşmaya varılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.
2 Mart'ta Al Hadath TV kanalı, Hamas ve İsrail'in Gazze’de ateşkesin süresi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla rehinelerin nasıl takas edileceği konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.
Alınan bilgilere göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yerleşim bölgesinin kuzey kesimlerinden çekilmesi ve bölge sakinlerinin geri dönmesi konusunda bir anlaşmaya varılması gerekiyor.
Gazze Şeridi günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: Ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesi konusunda ciddi şekilde çalışıyoruz
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