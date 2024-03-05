https://sputniknews.com.tr/20240305/gazzede-ateskes-muzakereleri-yine-sonucsuz-kaldi-1081401627.html

'Gazze'de ateşkes' müzakereleri yine sonuçsuz kaldı

'Gazze'de ateşkes' müzakereleri yine sonuçsuz kaldı

Sputnik Türkiye

Mısır, Katar, ABD ve Filistin hareketi Hamas'ın katılımıyla Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen müzakerelerinden... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T14:57+0300

2024-03-05T14:57+0300

2024-03-05T14:57+0300

israil- filistin çatışması

hamas

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ateşkes

kahire

mısır

ortadoğu

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Hamas liderlerinden Bassem Naim Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, iki gün süren görüşmelerde hareketin Filistin bölgesinde ateşkes sağlanması için önerilerini arabuluculara sunduğunu söylerken, “Hamas şu anda, temsilcileri görüşmelerde hazır bulunmayan İsrail'den bir yanıt bekliyor” diye konuştu.Öte yandan Kahire'deki görüşmelere yakın Filistinli ve Mısırlı kaynaklara atıfta bulunan İspanyol EFE haber ajansı, Hamas ve İsrail’in 40 günlük bir ateşkes anlaşmasının ‘ana noktaları’ üzerinde uzlaştığını aktardı.Anlaşmaların, Yahudi devletinin hapishanelerindeki 404 Filistinli mahkuma karşılık 40 İsrailli rehinenin takas edilmesini öngördüğü kaydedilirken, ajansa göre iki taraf ta ateşkesin 40 gün süreceği konusunda anlaşmaya vardı.Aynı zamanda Kahire'deki müzakereler halen devam ederken, İsrail'in ilk aşamada Gazze Şeridi'nin tamamındaki şehir merkezlerini terk etmesi konusunda da uzlaşıldığı belirtildi.Antlaşma ile birlikte Refah kentinde yerinden edilenlerin Filistin bölgesinin kuzey ve orta kesimlerine dönmelerine izin verilecek.Filistin bölgesinde Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla Kahire'de yürütülen ateşkes görüşmeleri 3 Mart'tan bu yana devam ediyor.İsrail heyeti mevcut müzakerelere katılmazken, 4 Mart'taki ilk görüşmelerde ‘önemli ilerleme' kaydedildiği, 11 Mart'a kadar bir anlaşmaya varılmasının hedeflendiği açıklanmıştı.2 Mart'ta Al Hadath TV kanalı, Hamas ve İsrail'in Gazze’de ateşkesin süresi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla rehinelerin nasıl takas edileceği konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.Alınan bilgilere göre İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yerleşim bölgesinin kuzey kesimlerinden çekilmesi ve bölge sakinlerinin geri dönmesi konusunda bir anlaşmaya varılması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240304/hamas-ateskes-ve-israilin-gazzeden-cekilmesi-konusunda-ciddi-sekilde-calisiyoruz-1081330603.html

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hamas, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, kahire, mısır, ortadoğu