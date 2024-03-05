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https://sputniknews.com.tr/20240305/elazigda-makas-operatorlugu-maaslari-aylik-300-bin-liraya-ulasti-1081379250.html
Elazığ'da makas operatörlüğü maaşları aylık 300 bin liraya ulaştı
Elazığ'da makas operatörlüğü maaşları aylık 300 bin liraya ulaştı
Sputnik Türkiye
Deprem ardından binaların yıkımları devam ederken Elazığ'da bir firma, makas operatörleri için 300 bin tl maaş sunmasına rağmen operatör bulamadığı açıkladı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor. Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.'Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz'20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor. Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231129/kahramanmaras-merkezli-depremlerden-etkilenen-il-ve-ilcelerdeki-mucbir-sebep-hali-uzatildi-1077921874.html
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kepçe operatörü, yıkım, elazığ, usta, mavi yaka, beyaz yakalı, deprem
kepçe operatörü, yıkım, elazığ, usta, mavi yaka, beyaz yakalı, deprem

Elazığ'da makas operatörlüğü maaşları aylık 300 bin liraya ulaştı

10:05 05.03.2024 (güncellendi: 10:06 05.03.2024)
© HAMDİN KILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW155235makas operatörü
makas operatörü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© HAMDİN KILIÇ - RIDVAN YEŞİLIRMAK-AW155235
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Deprem ardından binaların yıkımları devam ederken Elazığ'da bir firma, makas operatörleri için 300 bin tl maaş sunmasına rağmen operatör bulamadığı açıkladı.
6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor.
Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.
Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

'Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz'

20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor. Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.
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