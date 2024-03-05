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Çin, 2024 yılındaki hedeflerini açıkladı: Büyüme ve istihdamda tam gaz devam
Çin, 2024 yılındaki hedeflerini açıkladı: Büyüme ve istihdamda tam gaz devam
Sputnik Türkiye
Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu, ülkenin en üst düzey yasama organının açılış oturumuyla başladı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:48+0300
2024-03-05T12:48+0300
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ekonomi
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Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı toplantısı başladı. Gerçekleşen Ulusal Halk Kongresi Yıllık Genel Kurulu'na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve diğer önemli Çin Komünist Partisi liderleri katıldı. Enflasyon hedefi yüzde 3 Başbakan Li Çiang, oturumda yaptığı konuşmada Çin ekonomisinin 2024'te yaklaşık yüzde 5 civarında büyümesini hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, enflasyon hedefini yüzde 3 olarak belirleyen Li, bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılaya oranla %3 civarında tutmaya çalışacaklarını ifade etti. Li, işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutarak kentlerde 12 milyon yeni istihdam yaratmayı amaçladıklarını da açıkladı. Kamu harcamalarında dengeli bir yaklaşım benimseyeceklerini vurgulayan Başbakan Li, 2024'te merkezi hükümet bütçesinde kamu harcamalarının %1,1 artışla 28,5 trilyon yuan (yaklaşık 3,96 trilyon dolar) olacağını açıkladı. Ayrıca, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı borç tahvili çıkaracaklarını duyurdu. Bunun yanı sıra, bazı ulusal stratejilerin uygulanması ve güvenlik kapasitesinin artırılması için 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) değerinde 'ultra uzun vadeli' hazine bonoları yayınlayacaklarını belirtti.Tüm Çin'den temsilciler toplanıyorÇin Ulusal Halk Kongresi'nin yapısı hakkında bilgi veren Başbakan Li, meclisin yıllık genel kurul toplantılarının ülkenin yıllık yasama gündemini belirlediğini ve bu yılın 14. döneminin 2. genel kurul toplantısını gerçekleştirdiğini açıkladı. Kongre'de 2 bin 956 delege bulunmakta olup, bu delege grubunda ülkenin çeşitli şehirlerinden, eyaletlerinden ve bölgelerinden temsilciler bulunuyor.
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çin, enflasyon, ekonomi, üretim, xi jinping
çin, enflasyon, ekonomi, üretim, xi jinping

Çin, 2024 yılındaki hedeflerini açıkladı: Büyüme ve istihdamda tam gaz devam

12:48 05.03.2024
© Emre AytekinÇin Ulusal Konseyi
Çin Ulusal Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Emre Aytekin
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Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleşen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık genel kurulu, ülkenin en üst düzey yasama organının açılış oturumuyla başladı.
Pekin'de ülkenin en üst düzey yasama organı toplantısı başladı. Gerçekleşen Ulusal Halk Kongresi Yıllık Genel Kurulu'na Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve diğer önemli Çin Komünist Partisi liderleri katıldı.

Enflasyon hedefi yüzde 3

Başbakan Li Çiang, oturumda yaptığı konuşmada Çin ekonomisinin 2024'te yaklaşık yüzde 5 civarında büyümesini hedeflediklerini açıkladı. Ayrıca, enflasyon hedefini yüzde 3 olarak belirleyen Li, bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılaya oranla %3 civarında tutmaya çalışacaklarını ifade etti. Li, işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutarak kentlerde 12 milyon yeni istihdam yaratmayı amaçladıklarını da açıkladı.
Kamu harcamalarında dengeli bir yaklaşım benimseyeceklerini vurgulayan Başbakan Li, 2024'te merkezi hükümet bütçesinde kamu harcamalarının %1,1 artışla 28,5 trilyon yuan (yaklaşık 3,96 trilyon dolar) olacağını açıkladı. Ayrıca, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan (yaklaşık 540 milyar dolar) değerinde özel amaçlı borç tahvili çıkaracaklarını duyurdu. Bunun yanı sıra, bazı ulusal stratejilerin uygulanması ve güvenlik kapasitesinin artırılması için 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) değerinde 'ultra uzun vadeli' hazine bonoları yayınlayacaklarını belirtti.

Tüm Çin'den temsilciler toplanıyor

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yapısı hakkında bilgi veren Başbakan Li, meclisin yıllık genel kurul toplantılarının ülkenin yıllık yasama gündemini belirlediğini ve bu yılın 14. döneminin 2. genel kurul toplantısını gerçekleştirdiğini açıkladı. Kongre'de 2 bin 956 delege bulunmakta olup, bu delege grubunda ülkenin çeşitli şehirlerinden, eyaletlerinden ve bölgelerinden temsilciler bulunuyor.
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