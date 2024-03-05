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Büyükelçilik açıkladı: Vize başvurularında yeni dönem başlıyor
Büyükelçilik açıkladı: Vize başvurularında yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Almanya, resmi bir açıklama ile iki aşamalı yeni randevu sistemine geçtiğini duyurdu. Yeni sistem randevu almayı kolaylaştıracak bir bekleme listesi yöntemi... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T13:58+0300
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Almanya başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuru yapan kişiler randevu almak için uzun süre beklemek zorunda kalıyordu.Almanya'nın başvuru alırken yeni bir sistem kullanacağı iddia edilse de henüz net bir açıklama gelmemişti.İki aşamalı başvuruAlmanya, yaptığı açıklama ile vize başvurularının iki aşamalı gerçekleşeceğini duyurdu.Artık Almanya'dan Schengen başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları iki aşamalı başvuru yapacak.Vize başvurusu yapmak isteyen kişi önce Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacak. Kayıt oluşturulduktan sonra başvuru tarihlerine göre sırayla randevu verilecek.Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurdu ve açıklamasında bu uygulamayla uzun süren randevu sürecinin ortadan kalkacağını vurguladı.Randevu alındıktan sonraki süreç ise aynı kalacak. Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine ise ücretsiz olarak kayıt olunabilecek.iDATA'nın gönderdiği e-postadaki randevu tarihi onaylandığında ise 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi alınacak.iData da açıklama yaptıiDATA'nın internet sitesinde de Schengen başvurularında yeni sisteme geçildiği belirtildi.Açıklamada, 18 Mart 2024 itibariyle randevuların yalnızca Almanya'nın Türkiye'deki yurtdışı temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.Vize başvurusunda bulunacaklar bugünden itibaren Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliğin randevu bekleme listesine kaydolacak ve e-posta onayı bekleyecek.
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Büyükelçilik açıkladı: Vize başvurularında yeni dönem başlıyor

13:58 05.03.2024
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© DHA
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Almanya, resmi bir açıklama ile iki aşamalı yeni randevu sistemine geçtiğini duyurdu. Yeni sistem randevu almayı kolaylaştıracak bir bekleme listesi yöntemi içeriyor.
Almanya başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuru yapan kişiler randevu almak için uzun süre beklemek zorunda kalıyordu.

Almanya'nın başvuru alırken yeni bir sistem kullanacağı iddia edilse de henüz net bir açıklama gelmemişti.

İki aşamalı başvuru

Almanya, yaptığı açıklama ile vize başvurularının iki aşamalı gerçekleşeceğini duyurdu.

Artık Almanya'dan Schengen başvurusunda bulunacak Türk vatandaşları iki aşamalı başvuru yapacak.
Vize başvurusu yapmak isteyen kişi önce Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin internet sitelerinde kayıt oluşturacak. Kayıt oluşturulduktan sonra başvuru tarihlerine göre sırayla randevu verilecek.

Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini duyurdu ve açıklamasında bu uygulamayla uzun süren randevu sürecinin ortadan kalkacağını vurguladı.

Randevu alındıktan sonraki süreç ise aynı kalacak. Başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA aracılığıyla eskisi gibi devam edecek. Randevu bekleme listesine ise ücretsiz olarak kayıt olunabilecek.

iDATA'nın gönderdiği e-postadaki randevu tarihi onaylandığında ise 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi alınacak.

iData da açıklama yaptı

iDATA'nın internet sitesinde de Schengen başvurularında yeni sisteme geçildiği belirtildi.

Açıklamada, 18 Mart 2024 itibariyle randevuların yalnızca Almanya'nın Türkiye'deki yurtdışı temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan kayıt sistemi üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Vize başvurusunda bulunacaklar bugünden itibaren Türkiye'deki Alman Dış Temsilciliğin randevu bekleme listesine kaydolacak ve e-posta onayı bekleyecek.
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