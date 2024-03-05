https://sputniknews.com.tr/20240305/bm-hamasla-isbirligi-yaptigi-iddia-edilen-unrwa-calisanlariyla-ilgili-kanit-yok-1081378094.html
BM: Hamas'la işbirliği yaptığı iddia edilen UNRWA çalışanlarıyla ilgili kanıt yok
BM: Hamas'la işbirliği yaptığı iddia edilen UNRWA çalışanlarıyla ilgili kanıt yok
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Hamas'la ilişkisi olduğu... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T09:11+0300
2024-03-05T09:11+0300
2024-03-05T09:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
insani yardım
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
philippe lazzarini
benyamin netanyahu
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New York'taki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sonrasında, basın mensuplarının sorularını cevaplandıran UNWRA Genel Komiseri, "Şunu da vurgulamalıyım ki, o sırada tarafıma ulaşan iddiaya ilişkin olarak herhangi bir kanıtlanmış veya delil niteliğinde bilgi veya kanıt elime ulaşmamıştır" dedi.İsrail'in Hamas'la bağı olduğunu iddia ettiği 12 çalışanın UNRWA ile ilişkisini kesmekte acele etme konusunda pişmanlık duyup duymadığı sorulan Lazzarini "iddianın ciddiyeti nedeniyle hızlı bir şekilde harekete geçme ihtiyacı" hissettiğini ifade etti.Gazze'ye bağışçı ülkeler tarafından yapılacak yardımların önemine değinen Lazzarini, söz konusu iddiaların ardından bu ülkelerin bağışlarını askıya almakta çok hızlı hareket edebileceklerini "öngöremediğini" dile getirdi.Lazzarini, söz konusu kişilerle ilgili durumu Genel Kurul üyeleriyle paylaştığını belirtti."Ajansın güvenirliğini sarsmayı amaçlayan bir korku kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu da bugün Genel Kurul'a bildirdim" diyen Lazzarini, isim vermeden UNWRA'nın kapatılması için uğraşan İsrail'i adres gösterdi.UNRWA ve iddialarUNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.Daha önce İsrail’in orantısız güç uygulaması nedeniyle ülkenin başbakanı Benyamin Netanyahu’yu eleştiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle" değerlendirmesini yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/bm-israilin-refah-plani-yardimlarimizin-tabutuna-son-civiyi-cakacak-1081105382.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, insani yardım, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), philippe lazzarini, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, insani yardım, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), philippe lazzarini, benyamin netanyahu
BM: Hamas'la işbirliği yaptığı iddia edilen UNRWA çalışanlarıyla ilgili kanıt yok
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Hamas'la ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişiyle ilgili kendilerine henüz ‘delil niteliğinde kanıt’ sunulmadığını belirtti.
New York'taki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sonrasında, basın mensuplarının sorularını cevaplandıran UNWRA Genel Komiseri, "Şunu da vurgulamalıyım ki, o sırada tarafıma ulaşan iddiaya ilişkin olarak herhangi bir kanıtlanmış veya delil niteliğinde bilgi veya kanıt elime ulaşmamıştır" dedi.
İsrail'in Hamas'la bağı olduğunu iddia ettiği 12 çalışanın UNRWA ile ilişkisini kesmekte acele etme konusunda pişmanlık duyup duymadığı sorulan Lazzarini "iddianın ciddiyeti nedeniyle hızlı bir şekilde harekete geçme ihtiyacı" hissettiğini ifade etti.
Gazze'ye bağışçı ülkeler tarafından yapılacak yardımların önemine değinen Lazzarini, söz konusu iddiaların ardından bu ülkelerin bağışlarını askıya almakta çok hızlı hareket edebileceklerini "öngöremediğini" dile getirdi.
Lazzarini, söz konusu kişilerle ilgili durumu Genel Kurul üyeleriyle paylaştığını belirtti.
"Ajansın güvenirliğini sarsmayı amaçlayan bir korku kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu da bugün Genel Kurul'a bildirdim" diyen Lazzarini, isim vermeden UNWRA'nın kapatılması için uğraşan İsrail'i adres gösterdi.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Daha önce İsrail’in orantısız güç uygulaması nedeniyle ülkenin başbakanı Benyamin Netanyahu’yu eleştiren Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
, ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle
" değerlendirmesini yapmıştı.