https://sputniknews.com.tr/20240305/aymden-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-karar-sure-iptal-edildi-1081392564.html

AYM'den milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Süre iptal edildi

AYM'den milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Süre iptal edildi

Sputnik Türkiye

Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T13:34+0300

2024-03-05T13:34+0300

2024-03-05T13:34+0300

ekonomi

araç

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv

ikinci el

ikinci el araba satıcısı

araba

aym

anayasa mahkemesi (aym)

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Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarında milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir değişikliğe imza attı. Araç sahipliği değişikliklerinde sigorta süreçlerine dair düzenle iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesiyle, aracın yeni sahibine geçişinin ardından sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlayan hükümler yürürlükten resmen kaldırıldı.Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir" şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.araç sahibinin aracını sattıktan sonra 15 gün içinde sigortacıya bu durumu bildirmesi gerekiyordu. Sigortacı, 15 gün içinde sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahipti. Ancak fesih işlemi yapıldıktan sonra sigorta kapsamının 15 gün süreyle devam etmesi gerekiyordu. Yapılan flaş değişiklikle birlikte araç satışı sonrası 15 gün devam eden sigorta süresi iptal edildi.Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Uludağ’ın paylaşımı şu şekilde:

https://sputniknews.com.tr/20240304/otomotiv-satislari-subat-ayi-rekorunu-kirdi-1081370048.html

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