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https://sputniknews.com.tr/20240305/aymden-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiren-karar-sure-iptal-edildi-1081392564.html
AYM'den milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Süre iptal edildi
AYM'den milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Süre iptal edildi
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T13:34+0300
2024-03-05T13:34+0300
ekonomi
araç
otomobil
ikinci el otomobil
otomotiv
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ikinci el araba satıcısı
araba
aym
anayasa mahkemesi (aym)
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Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarında milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir değişikliğe imza attı. Araç sahipliği değişikliklerinde sigorta süreçlerine dair düzenle iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesiyle, aracın yeni sahibine geçişinin ardından sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlayan hükümler yürürlükten resmen kaldırıldı.Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir" şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.araç sahibinin aracını sattıktan sonra 15 gün içinde sigortacıya bu durumu bildirmesi gerekiyordu. Sigortacı, 15 gün içinde sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahipti. Ancak fesih işlemi yapıldıktan sonra sigorta kapsamının 15 gün süreyle devam etmesi gerekiyordu. Yapılan flaş değişiklikle birlikte araç satışı sonrası 15 gün devam eden sigorta süresi iptal edildi.Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Uludağ’ın paylaşımı şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20240304/otomotiv-satislari-subat-ayi-rekorunu-kirdi-1081370048.html
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araç, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, araba, aym, anayasa mahkemesi (aym)
araç, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, ikinci el, ikinci el araba satıcısı, araba, aym, anayasa mahkemesi (aym)

AYM'den milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar: Süre iptal edildi

13:34 05.03.2024
© İHAaraç, otomobil
araç, otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© İHA
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Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarında milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir değişikliğe imza attı. Araç sahipliği değişikliklerinde sigorta süreçlerine dair düzenle iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesiyle, aracın yeni sahibine geçişinin ardından sigortanın 15 gün daha devam etmesini sağlayan hükümler yürürlükten resmen kaldırıldı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), araç satışının ardından, zorunlu mali sorumluluk sigortasının 15 gün boyunca devam etmesine ilişkin düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme, iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Adana 4. Tüketici Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan, "Sigortacı, sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden 15 gün sonrasına kadar geçerlidir" şeklindeki düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu.
araç sahibinin aracını sattıktan sonra 15 gün içinde sigortacıya bu durumu bildirmesi gerekiyordu. Sigortacı, 15 gün içinde sözleşmeyi feshedebilme hakkına sahipti. Ancak fesih işlemi yapıldıktan sonra sigorta kapsamının 15 gün süreyle devam etmesi gerekiyordu. Yapılan flaş değişiklikle birlikte araç satışı sonrası 15 gün devam eden sigorta süresi iptal edildi.
Gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. Uludağ’ın paylaşımı şu şekilde:
"Anayasa Mahkemesi, trafik sigortalarıyla ilgili önemli bir iptal kararına imza attı. Bir araç sahibi, aracını sattığı anda 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorunda. İşte bu noktada sigortacı, sözleşmeyi durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde feshedebiliyordu.
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
EKONOMİ
Otomotiv satışları şubat ayı rekorunu kırdı
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