https://sputniknews.com.tr/20240305/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutu-sorusturmasinda-21-kisi-gozaltina-alindi-1081404094.html
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada kapsamında aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:19+0300
2024-03-05T16:19+0300
2024-03-05T16:19+0300
türkiye
ayhan bora kaplan
organize suç örgütü
suç örgütü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240105/ayhan-bora-kaplan-suc-orgutu-sorusturmasi-tamamlandi-1079366524.html
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ayhan bora kaplan, organize suç örgütü, suç örgütü
ayhan bora kaplan, organize suç örgütü, suç örgütü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 21 kişi gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada kapsamında aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 5 ilde 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, alınan ifadeler, elde edilen bilgiler, hesap incelemeleri, MASAK raporu ve gizli tanık beyanları doğrultusunda "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturmada 36 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 21'i yakalandı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.