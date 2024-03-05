https://sputniknews.com.tr/20240305/avdeyevkada-mayinlardan-arindirma-calismalari-basladi-1081407617.html

Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başladı

Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başladı

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordusunun kontrolüne geçen Avdeyevka kentinde mayınlardan arındırma ve moloz temizleme çalışmalarının... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T18:06+0300

2024-03-05T18:06+0300

2024-03-05T18:06+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

denis puşilin

rusya

ukrayna

mayın

mayın temizleme

patlayıcı ve mayın temizliği

nato

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902663_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c88a7736154dd161826bd43ed783fa3.jpg

Puşilin, gazetecilere yaptığı açıklamada askeri uzmanların Rus ordusunun kontrolüne geçen Avdeyevka kentinde mayınlardan arındırma çalışmalarını başlattığını söyledi.“Mayınlardan arındırma çalışmaları başlamış durumda, bunun için ilk adımlar atılıyor. Ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak, paralelinde ise elektrik ve su bağlantıları ve temini yapılacak” diyen Puşilin, kentteki restorasyon çalışmalarına ise cephe hattının gerekli mesafeye çekilmesinden sonra başlanabileceğini vurguladı.Rus askerlerin 17 Şubat’ta kontrolünü ele geçirdikleri Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başlamış durumda. Merkez Askeri Grubu’nun askeri mühendisleri her gün 100 ila 400 arasında patlayıcı nesneyi etkisiz hale getiriyor; ana yollarda, konutlarda ve idari binalarda tarama faaliyetleri devam ediyor.Ukraynalı askerlerin Avdeyevka’da genelde Sovyet yapımı eski mayınlar kullandığı anlaşılıyor, ayrıca NATO ülkelerinin kullandığı çok sayıda mühimmata da rastlanıyor. Kentin sokaklarında hala çok sayıda patlamamış top mermileri bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-askeri-uzman-acikladi-abd-ukraynaya-maymun-model-abrams-gonderiyor-1081384369.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, rusya, ukrayna, mayın, mayın temizleme, patlayıcı ve mayın temizliği, nato