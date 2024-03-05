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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/avdeyevkada-mayinlardan-arindirma-calismalari-basladi-1081407617.html
Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başladı
Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başladı
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordusunun kontrolüne geçen Avdeyevka kentinde mayınlardan arındırma ve moloz temizleme çalışmalarının... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T18:06+0300
2024-03-05T18:06+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
denis puşilin
rusya
ukrayna
mayın
mayın temizleme
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Puşilin, gazetecilere yaptığı açıklamada askeri uzmanların Rus ordusunun kontrolüne geçen Avdeyevka kentinde mayınlardan arındırma çalışmalarını başlattığını söyledi.“Mayınlardan arındırma çalışmaları başlamış durumda, bunun için ilk adımlar atılıyor. Ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak, paralelinde ise elektrik ve su bağlantıları ve temini yapılacak” diyen Puşilin, kentteki restorasyon çalışmalarına ise cephe hattının gerekli mesafeye çekilmesinden sonra başlanabileceğini vurguladı.Rus askerlerin 17 Şubat’ta kontrolünü ele geçirdikleri Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başlamış durumda. Merkez Askeri Grubu’nun askeri mühendisleri her gün 100 ila 400 arasında patlayıcı nesneyi etkisiz hale getiriyor; ana yollarda, konutlarda ve idari binalarda tarama faaliyetleri devam ediyor.Ukraynalı askerlerin Avdeyevka’da genelde Sovyet yapımı eski mayınlar kullandığı anlaşılıyor, ayrıca NATO ülkelerinin kullandığı çok sayıda mühimmata da rastlanıyor. Kentin sokaklarında hala çok sayıda patlamamış top mermileri bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-askeri-uzman-acikladi-abd-ukraynaya-maymun-model-abrams-gonderiyor-1081384369.html
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, rusya, ukrayna, mayın, mayın temizleme, patlayıcı ve mayın temizliği, nato
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), denis puşilin, rusya, ukrayna, mayın, mayın temizleme, patlayıcı ve mayın temizliği, nato

Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başladı

18:06 05.03.2024
© Sputnik / Станислав КрасильниковRus askeri Avdeyevka'da
Rus askeri Avdeyevka'da - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Rus ordusunun kontrolüne geçen Avdeyevka kentinde mayınlardan arındırma ve moloz temizleme çalışmalarının başladığını belirtti.
Puşilin, gazetecilere yaptığı açıklamada askeri uzmanların Rus ordusunun kontrolüne geçen Avdeyevka kentinde mayınlardan arındırma çalışmalarını başlattığını söyledi.
Mayınlardan arındırma çalışmaları başlamış durumda, bunun için ilk adımlar atılıyor. Ardından enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak, paralelinde ise elektrik ve su bağlantıları ve temini yapılacak” diyen Puşilin, kentteki restorasyon çalışmalarına ise cephe hattının gerekli mesafeye çekilmesinden sonra başlanabileceğini vurguladı.
Rus askerlerin 17 Şubat’ta kontrolünü ele geçirdikleri Avdeyevka’da mayınlardan arındırma çalışmaları başlamış durumda. Merkez Askeri Grubu’nun askeri mühendisleri her gün 100 ila 400 arasında patlayıcı nesneyi etkisiz hale getiriyor; ana yollarda, konutlarda ve idari binalarda tarama faaliyetleri devam ediyor.
Ukraynalı askerlerin Avdeyevka’da genelde Sovyet yapımı eski mayınlar kullandığı anlaşılıyor, ayrıca NATO ülkelerinin kullandığı çok sayıda mühimmata da rastlanıyor. Kentin sokaklarında hala çok sayıda patlamamış top mermileri bulunuyor.
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