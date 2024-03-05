https://sputniknews.com.tr/20240305/abdde-bir-ucak-yol-kenarina-dustu-5-kisi-hayatini-kaybetti--1081388192.html

ABD'de bir uçak yol kenarına düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'de bir uçak yol kenarına düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

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otoyol

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ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, I-40 otoyolunun yanına düştü. Uçağın yere çakılması sebebiyle yangın çıktığı belirtilirken, Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron uçağın pazartesi günü saat 19.40 civarında motor ve elektrik arızası bildirmesinin ardından John C. Tune Havalimanı'na acil iniş izni aldığını, ancak pilotun pisti ulaşamayacaklarını bildirdiğini ifade etti. Uçağın kalkış noktası veya neden düştüğü henüz belirlenemedi.

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abd, uçak, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru, yangın, tennessee, kaza, otoyol