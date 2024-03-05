https://sputniknews.com.tr/20240305/abdde-bir-ucak-yol-kenarina-dustu-5-kisi-hayatini-kaybetti--1081388192.html
ABD'de bir uçak yol kenarına düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
ABD'de bir uçak yol kenarına düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T12:17+0300
2024-03-05T12:17+0300
2024-03-05T12:32+0300
dünya
abd
uçak
uçak kazası
özel uçak
uçak motoru
yangın
tennessee
kaza
otoyol
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ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, I-40 otoyolunun yanına düştü. Uçağın yere çakılması sebebiyle yangın çıktığı belirtilirken, Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron uçağın pazartesi günü saat 19.40 civarında motor ve elektrik arızası bildirmesinin ardından John C. Tune Havalimanı'na acil iniş izni aldığını, ancak pilotun pisti ulaşamayacaklarını bildirdiğini ifade etti. Uçağın kalkış noktası veya neden düştüğü henüz belirlenemedi.
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abd, uçak, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru, yangın, tennessee, kaza, otoyol
abd, uçak, uçak kazası, özel uçak, uçak motoru, yangın, tennessee, kaza, otoyol
ABD'de bir uçak yol kenarına düştü: 5 kişi hayatını kaybetti
12:17 05.03.2024 (güncellendi: 12:32 05.03.2024)
ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, otoyolun kenarına düştü.
ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, I-40 otoyolunun yanına düştü. Uçağın yere çakılması sebebiyle yangın çıktığı belirtilirken, Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron uçağın pazartesi günü saat 19.40 civarında motor ve elektrik arızası bildirmesinin ardından John C. Tune Havalimanı'na acil iniş izni aldığını, ancak pilotun pisti ulaşamayacaklarını bildirdiğini ifade etti.
Uçağın kalkış noktası veya neden düştüğü henüz belirlenemedi.