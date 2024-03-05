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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı: 'Süper Salı'da yarışabilecek
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı: 'Süper Salı'da yarışabilecek
Sputnik Türkiye
ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi’nin 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eyaletteki başkanlık seçimlerine... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T01:23+0300
2024-03-05T01:23+0300
dünya
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ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'nun Trump'ı oy pusulasından çıkaran kararına karşı çıktı.Yüksek Mahkeme bugün yayınladığı kararda, Trump’ın başkanlık seçimleri için eyaletin oy pusulalarında kalması gerektiğine hükmetti.Kararda, bir eyaletin ABD İç Savaşı sonrası dönemde çıkarılan bir anayasa maddesini kullanarak bir başkan adayını oy pusulasından men edemeyeceği belirtildi.Mahkemenin imzasız kararında, bu yetkinin ABD Kongresi’ne ait olduğuna işaret edildi.Bu kararla birlikte, “Süper Salı” olarak bilinen yarın yapılacak ön seçimlerde Trump, Colorado ve Maine eyaletlerindeki oy pusulalarında yer alacak.Ne olmuştu?Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.Mahkeme, Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna karar vermişti.ABD tarihinde ilk kez Anayasa'nın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanılmıştı.Colorado’nun ardından Maine ve Illinois eyaletleri de aynı Anayasa maddesine dayanarak benzeri kararlar almıştı.Trump, Colorado eyaletinin kararını temyiz için 4 Ocak’ta Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.
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ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump kararı: 'Süper Salı'da yarışabilecek

01:23 05.03.2024
© İHA / JIM LO SCALZODonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© İHA / JIM LO SCALZO
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ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado Yüksek Mahkemesi’nin 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ın eyaletteki başkanlık seçimlerine katılamayacağı kararını reddetti. Bu kararla birlikte, “Süper Salı” olarak bilinen yarın yapılacak ön seçimlerde Trump, Colorado ve Maine eyaletlerindeki oy pusulalarında yer alacak.
ABD Yüksek Mahkemesi, Colorado'nun Trump'ı oy pusulasından çıkaran kararına karşı çıktı.
Yüksek Mahkeme bugün yayınladığı kararda, Trump’ın başkanlık seçimleri için eyaletin oy pusulalarında kalması gerektiğine hükmetti.
Kararda, bir eyaletin ABD İç Savaşı sonrası dönemde çıkarılan bir anayasa maddesini kullanarak bir başkan adayını oy pusulasından men edemeyeceği belirtildi.
Mahkemenin imzasız kararında, bu yetkinin ABD Kongresi’ne ait olduğuna işaret edildi.
Bu kararla birlikte, “Süper Salı” olarak bilinen yarın yapılacak ön seçimlerde Trump, Colorado ve Maine eyaletlerindeki oy pusulalarında yer alacak.

Ne olmuştu?

Colorado Yüksek Mahkemesi, 20 Aralık'taki açıklamasında, eski Başkan Trump'ın 6 Ocak 2021 Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu eyaletteki başkanlık yarışına katılamayacağını kararlaştırmıştı.
Mahkeme, Kongre baskınında Trump'ın eylemlerinin "başkaldırı ve isyan" suçlarına karşılık geldiğini ve bu suçların Anayasanın 14. maddesinin 3. fıkrasında tanımlanan "federal bir göreve gelemeyeceği" şeklindeki duruma uyduğuna karar vermişti.
ABD tarihinde ilk kez Anayasa'nın söz konusu "başkaldırı ve isyan" maddesi, bir başkan aday adayının yarışa giremeyeceğine ilişkin bir gerekçe olarak kullanılmıştı.
Colorado’nun ardından Maine ve Illinois eyaletleri de aynı Anayasa maddesine dayanarak benzeri kararlar almıştı.
Trump, Colorado eyaletinin kararını temyiz için 4 Ocak’ta Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.
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