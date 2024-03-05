https://sputniknews.com.tr/20240305/117-yasindaki-dunyanin-en-yasli-insani-uzun-yasam-sirrini-acikladi-toksik-insanlardan-uzak-durdum-1081402310.html

117 yaşındaki dünyanın en yaşlı insanı uzun yaşam sırrını açıkladı: 'Toksik insanlardan uzak durdum'

117 yaşındaki dünyanın en yaşlı insanı uzun yaşam sırrını açıkladı: 'Toksik insanlardan uzak durdum'

Sputnik Türkiye

Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olan Maria Branyas Morera'nın 117. doğum günü. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T15:47+0300

2024-03-05T15:47+0300

2024-03-05T15:48+0300

dünya

guiness rekorlar kitabı

maria branyas morera

dünyanın en yaşlı kişisi

dünyanın en yaşlı insanı

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Bugün 117. yaşına giren dünyanın en yaşlı insanı Maria Branyas Morera dün X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Günaydın dünya. Bugün 117 yaşıma giriyorum. Buraya kadar geldim" sözlerini paylaştı.118 yaşındaki Lucile Randon'un (Fransa) ölümünün ardından Ocak 2023'te dünyanın en yaşlı insanı unvanını elde eden Morera, 23 yıldır aynı huzurevinde yaşıyor.Morera'nın bulunduğu huzurevinin müdürü Eva Carrera Boix, "Alınan tüm tebriklerden ve pek çok insanın onun sağlık durumuna gösterdiği ilgiden dolayı çok minnettar" dedi.Huzurevinin müdürü Boix, Maria'nın işitme güçlüğü ve hareket sorunları yaşaması dışında herhangi bir fiziksel ya da ruhsal sağlık sorunu bulunmadığını belirtti.4 Mart 1907 doğumlu Morera, uzun yaşamanın sırrını "şans ve iyi genetiğe" ek olarak "düzen, huzur, aile ve arkadaşlarla iyi ilişkiler, doğayla temas, duygusal istikrar, endişesizlik, pişmanlık duymamak, bolca pozitiflik ve toksik insanlardan uzak durmak'' olarak açıkladı.Morera, kızının yardımıyla X sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. X'te yer alan biyografisinde ise şu söz yer alıyor: "Yaşlıyım, çok yaşlıyım ama aptal değilim."

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Sputnik Türkiye

guiness rekorlar kitabı, maria branyas morera, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı insanı