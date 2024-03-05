Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu zarf açacağı satışta

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Galatasaray’ın ilk logosunun olduğu pirinçten zarf açacağını özenle koruduğunu aktaran Karataş,“Bu objeyi Galatasaray’ın U13 takımında oynayan oğlum için almıştım. Gördüm ki bambaşka bir şey bu obje. Zarf açacağından ziyade Galatasaray’ın tarihini gördüm. Zarf açacağına baktığınızda 1923-1928 yılları arasında birisine hediye olarak yapılmış diye düşündüğümüz zarf açacağıdır. Bu objenin Galatasaray’ın müzesi veya koleksiyonerlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok değerli ve önemli bir obje olduğunu düşünüyorum. Zarf açacağını bir antikacıdan satın aldım ve bununla ilgili detaylı araştırmalarda böyle güzel ve nadide bir obje göremedim. İnşallah yetkililer bu objeye sahip çıkar ve önemserler”dedi.