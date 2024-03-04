https://sputniknews.com.tr/20240304/sampiyonlar-ligi-son-16-turu-rovans-karsilasmalari-yarin-basliyor-1081358129.html
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, 5 Mart ve 6 Mart Çarşamba günü 4 maçla başlayacak. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T16:26+0300
2024-03-04T16:26+0300
2024-03-04T16:26+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
rövanş maçı
futbol
maç
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"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:5 Mart Salı: Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)6 Mart Çarşamba:Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)12 Mart Salı:Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)13 Mart Çarşamba:Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) (0-1)Borussia Dortmund (Almanya) - PSV (Hollanda) (1-1)
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uefa şampiyonlar ligi, rövanş maçı, futbol, maç
uefa şampiyonlar ligi, rövanş maçı, futbol, maç
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları yarın başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş karşılaşmaları, 5 Mart ve 6 Mart Çarşamba günü 4 maçla başlayacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.
Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş maçları programı şöyle:
Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (İlk maç 0-1)
Real Sociedad (İspanya) - PSG (Fransa) (0-2)
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya) (1-0)
Manchester City (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka) (3-1)
Arsenal (İngiltere) - Porto (Portekiz) (0-1)
Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya) (1-1)
Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) (0-1)
Borussia Dortmund (Almanya) - PSV (Hollanda) (1-1)