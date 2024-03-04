https://sputniknews.com.tr/20240304/rusyadan-suveyse-tahil-merkezi-projesi--1081364690.html

Rusya'dan Süveyş'e tahıl merkezi projesi

Rusya'dan Süveyş'e tahıl merkezi projesi

Sputnik Türkiye

Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı, Rusya ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne Rus Tahıl Lojistik ve Dağıtım Merkezi'nin kurulmasına dair müzakerelerin... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

infografik

rusya

mısır

süveyş ekonomik bölgesi

süveyş kanalı

süveyş kanal idaresi

tahıl

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Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı, Rusya ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde bir Rus Tahıl Lojistik ve Dağıtım Merkezi'nin kurulmasıyla ilgili müzakerelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha önce bakanlığın Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verilmişti. Rus tahıl merkezi projesine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

mısır

süveyş ekonomik bölgesi

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infografik, rusya, mısır, süveyş ekonomik bölgesi, süveyş kanalı, süveyş kanal idaresi, tahıl, инфографика