https://sputniknews.com.tr/20240304/rusyadan-suveyse-tahil-merkezi-projesi--1081364690.html
Rusya'dan Süveyş'e tahıl merkezi projesi
Rusya'dan Süveyş'e tahıl merkezi projesi
Sputnik Türkiye
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı, Rusya ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne Rus Tahıl Lojistik ve Dağıtım Merkezi'nin kurulmasına dair müzakerelerin... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T19:43+0300
2024-03-04T19:43+0300
2024-03-04T19:43+0300
multimedya
infografik
rusya
mısır
süveyş ekonomik bölgesi
süveyş kanalı
süveyş kanal idaresi
tahıl
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Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı, Rusya ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde bir Rus Tahıl Lojistik ve Dağıtım Merkezi'nin kurulmasıyla ilgili müzakerelerin gerçekleştirildiğini açıkladı. Daha önce bakanlığın Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verilmişti. Rus tahıl merkezi projesine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
rusya
mısır
süveyş ekonomik bölgesi
süveyş kanalı
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infografik, rusya, mısır, süveyş ekonomik bölgesi, süveyş kanalı, süveyş kanal idaresi, tahıl, инфографика
infografik, rusya, mısır, süveyş ekonomik bölgesi, süveyş kanalı, süveyş kanal idaresi, tahıl, инфографика
Rusya'dan Süveyş'e tahıl merkezi projesi
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı, Rusya ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ne Rus Tahıl Lojistik ve Dağıtım Merkezi'nin kurulmasına dair müzakerelerin yapıldığını belirtti.
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı, Rusya ile Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde bir Rus Tahıl Lojistik ve Dağıtım Merkezi'nin kurulmasıyla ilgili müzakerelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.
Daha önce bakanlığın Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verilmişti.
Rus tahıl merkezi projesine dair bilgi, Sputnik'in infografiğinde.