https://sputniknews.com.tr/20240304/rusyadan-erdoganin-karadeniz-inisiyatifiyle-ilgili-aciklama-1081346420.html
Rusya'dan Erdoğan'ın Karadeniz inisiyatifiyle ilgili açıklama
Rusya'dan Erdoğan'ın Karadeniz inisiyatifiyle ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T12:51+0300
2024-03-04T12:51+0300
2024-03-04T12:51+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
sergey verşinin
recep tayyip erdoğan
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Verşinin, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen Karadeniz'de güvenliğe ilişkin yeni düzenlemenin hazırlanmasına katılıp katılmadığına dair bir soru aldı.Rusya'nın bu tür görüşlerin varlığından haberdar olduğunu söyleyen Verşinin, bu fikirlerin şu anda Moskova tarafından incelendiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Moskova ve Kiev arasında barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulamıştı.Erdoğan, uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi'nin de gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, "Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/cumhurbaskani-erdogan-istanbulda-kurmus-oldugumuz-muzakere-masasini-yeniden-tesis-etmeye-haziriz-1081191163.html
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rusya, türkiye, karadeniz, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, recep tayyip erdoğan, ankara, moskova, ukrayna krizi
rusya, türkiye, karadeniz, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, recep tayyip erdoğan, ankara, moskova, ukrayna krizi
Rusya'dan Erdoğan'ın Karadeniz inisiyatifiyle ilgili açıklama
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenleme yapılması yönündeki önerisini incelediklerini ifade etti.
Verşinin, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen Karadeniz'de güvenliğe ilişkin yeni düzenlemenin hazırlanmasına katılıp katılmadığına dair bir soru aldı.
Rusya'nın bu tür görüşlerin varlığından haberdar olduğunu söyleyen Verşinin, bu fikirlerin şu anda Moskova tarafından incelendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Moskova ve Kiev arasında barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inancını vurgulamıştı.
Erdoğan, uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi'nin de gündemdeki yerini koruduğunu belirterek, "Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız. Bu vesileyle ortak coğrafyamız Balkanlar'da, Güneydoğu Avrupa ülkeleri işbirliği süreciyle hayat bulan dayanışma ruhunun yakın coğrafyamıza da sirayet etmesini diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.