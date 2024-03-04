https://sputniknews.com.tr/20240304/rus-su-34-jetleri-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-akilli-bombayla-vurdu-1081341244.html
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu
Sputnik Türkiye
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Krasnıy Liman istikametinde bulunan Ukrayna ordu mevzilerini FAB-500 bombalarıyla... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:11+0300
2024-03-04T11:11+0300
2024-03-04T11:11+0300
ukrayna krizi
su-34
su-34 uçağı
akıllı bomba
rusya
rusya savunma bakanlığı
askeri operasyon
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Su-34 savaş uçaklarının özel askeri harekat bölgesinin Krasnıy Liman istikametinde bulunan Ukrayna ordu mevzilerine karşı evrensel planlama ve uçuş sırasında yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 hava bombalarıyla vurduğu ifade edildi.İstihbaratın, tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üsslerine geri döndüğü kaydedildi.Akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/rus-su-34lerden-kupyansktaki-ukrayna-mevzilerine-akilli-bomba-1081094560.html
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su-34, su-34 uçağı, akıllı bomba, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
su-34, su-34 uçağı, akıllı bomba, rusya, rusya savunma bakanlığı, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
Rus Su-34 jetleri Ukrayna ordusunun mevzilerini akıllı bombayla vurdu
Rus Su-34 avcı-bombardıman uçaklarının, özel askeri harekat bölgesinin Krasnıy Liman istikametinde bulunan Ukrayna ordu mevzilerini FAB-500 bombalarıyla vurduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Su-34 savaş uçaklarının özel askeri harekat bölgesinin Krasnıy Liman istikametinde bulunan Ukrayna ordu mevzilerine karşı evrensel planlama ve uçuş sırasında yönlendirilme kabiliyetine sahip FAB-500 hava bombalarıyla vurduğu ifade edildi.
İstihbaratın, tüm hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçakların başarılı bir şekilde üsslerine geri döndüğü kaydedildi.
Akıllı bomba olarak da adlandırılan planlama kabiliyetine sahip FAB-500 güdümlü bombalarının düşmanın hava savuma bölgesine girmeden hassas saldırılar gerçekleştirme fırsatı veriyor.