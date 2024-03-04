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Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Diri fay üzerindeki şehirler hangileri?
Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Diri fay üzerindeki şehirler hangileri?
Sputnik Türkiye
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarda bulunarak Türkiye’nin birçok ilinin diri faylar üzerinde yer aldığını... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T16:54+0300
2024-03-04T16:54+0300
türkiye
deprem
okan tüysüz
marmara denizi
bingöl
fay hattı
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Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Tüysüz, diri fay hatları üzerinde yer alan kentleri uyardı."Çok ciddi deprem üretebilecek bir fay. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor" diyerek Malatya Fayı'na dikkat çekti.Tüysüz'ün uyarıları arasında özellikle dikkat çeken noktaların başında Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu fay hatları geldi. Marmara Denizi çevresindeki fay hattının 1766'da iki önemli deprem yaşadığını ve bu bölgede yeniden bir deprem beklendiğini ifade eden Tüysüz, ayrıca Bingöl Yedisu'da da benzer bir riskin bulunduğunu dile getirdi.Tüysüz, "Ciddi deprem üretebilecek bir fay, birkaç bin yılda bir üretiyor o nedenle bilgimiz çok az, üzerinde daha fazla çalışma yapılması lazım. Enerjisini boşaltmış değil aksine üzerine yük bindi. Bunun gibi aslında çok sayıda fayımız var. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor. Bu fayların her birinin bugün, yarın deprem üretip üretmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.Tüysüz açıklamalarında şunları dile getirdi:Hangi bölgelerde deprem bekleniyor?'Türkiye'nin en az deprem olan yerlerinden biri'
https://sputniknews.com.tr/20240223/uzmanlar-alarmda-yeni-fay-hatti-kesfedildi-73-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1081022175.html
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deprem, okan tüysüz, marmara denizi, bingöl, fay hattı
deprem, okan tüysüz, marmara denizi, bingöl, fay hattı

Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı: Diri fay üzerindeki şehirler hangileri?

16:54 04.03.2024
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© İHA
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Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritasıyla ilgili uyarılarda bulunarak Türkiye’nin birçok ilinin diri faylar üzerinde yer aldığını belirtti ve özellikle zamanlama açısından en tehlikeli olan 2 fay hattını açıkladı.
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Tüysüz, diri fay hatları üzerinde yer alan kentleri uyardı.
"Çok ciddi deprem üretebilecek bir fay. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor" diyerek Malatya Fayı'na dikkat çekti.
Tüysüz'ün uyarıları arasında özellikle dikkat çeken noktaların başında Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu fay hatları geldi. Marmara Denizi çevresindeki fay hattının 1766'da iki önemli deprem yaşadığını ve bu bölgede yeniden bir deprem beklendiğini ifade eden Tüysüz, ayrıca Bingöl Yedisu'da da benzer bir riskin bulunduğunu dile getirdi.
Tüysüz, "Ciddi deprem üretebilecek bir fay, birkaç bin yılda bir üretiyor o nedenle bilgimiz çok az, üzerinde daha fazla çalışma yapılması lazım. Enerjisini boşaltmış değil aksine üzerine yük bindi. Bunun gibi aslında çok sayıda fayımız var. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor. Bu fayların her birinin bugün, yarın deprem üretip üretmeyeceğini bilmiyoruz" dedi.
Tüysüz açıklamalarında şunları dile getirdi:
"Türkiye deprem yaşanan sık ülkelerden birisi. Aşağı-yukarı 4-5 yılda bir 7’nin üzerinde deprem oluyor, hepsinde de biz ciddi can kayıplarıyla karşılaşıyoruz. En son şubat ayında yaşadığımız 3 tane önemli deprem var ve burada resmi rakamlara göre 54 bin civarında can kaybımız var. Bu da hazır olmadığımız açık ve net bir biçimde gösteriyor. Ne yapmamız gerektiği konusunda çok fazla yol haritamız var, ama yola adım atmak yönündeki gayretimiz maalesef yeterli gelmiyor."

Hangi bölgelerde deprem bekleniyor?

"Bingöl’ün Yedisu ilçesi deprem olması beklenen bir bölgedir. Marmara deprem olması beklenen bir bölgedir. Ege’de çok fazla fay hattı vardır; biz hala fay hatları üzerinde nasıl yerleşeceğimizi belirten bir yasadan yoksunuz. Türkiye’nin 24 ili 110 ilçesi 580 köyü doğrudan diri faylar üzerinde oturuyor. Bazı fayların bu süreleri dolmuştur. Mesela Bingöl-Yedisu ve Marmara gibi… "Bunlar artık bugün yarın deprem olsa şaşırmayacağımız yerler. Bazılarında ise bu konuda bilgimiz yok. Mesela, Malatya Fayı var. Çok ciddi deprem üretebilecek bir fay, birkaç bin yılda bir üretiyor o nedenle bilgimiz çok az, üzerinde daha fazla çalışma yapılması lazım. Enerjisini boşaltmış değil aksine üzerine yük bindi. Bunun gibi aslında çok sayıda fayımız var. 24 il, 110 ilçe derken bunların altından fay geçiyor. Bu fayların her birinin bugün, yarın deprem üretip üretmeyeceğini bilmiyoruz."

'Türkiye'nin en az deprem olan yerlerinden biri'

"Bir defa Bingöl-Yedisu demiştik. Yedisu’nun bulunduğu bölgede mesela Erzincan-Elazığ- Bingöl-Tunceli gibi illerimizde araştırmaların derhal başlaması gerekiyor. Marmara Bölgesi’nde aslında İstanbul en hazır şehirdir. İstanbul’da 1 milyon 160 bina var. Bunun 750 bin tanesinin depremde hasar görmesi, 70-80 bin tanesinin de çok ciddi hasar görmesi veya çökmesi bekleniyor. Bu içerisinden diri fay geçen illerimizin haritası. Fay hatlarındaki binaların ya taşınması ya da araştırılıp eğer risk çok uzaktaysa bina ömrü boyunca orada bırakılıp yeni yapılaşmaya açılmaması gereken yerler. Mesela, Doğu’ya geldiğimiz zaman Erzurum mesela, şehrin içinden deprem geçiyor. Erzincan 1939’da büyük bir depremle yıkıldı. 1992’de bir defa daha yıkıldı çünkü 39’da yıkılan yerlerin yerine yenisini yaptık. Bingöl-Yedisu yıkılırsa Erzincan yine etkilenecek. Tokat içinden fay geçiyor ama o fayın kaç senedir deprem üretmediği konusunda bilgimiz yok. Örneğin Kayseri, içerisinden fay geçen bir il. Ama fay çok uzun aralıklarla deprem üretiyor. Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay; bunlar zaten 90’lı yıllardan beri hep dile getirdiğimiz yerler. Netice de kırıldılar. Konya, Türkiye’nin en az deprem olan yerlerinden bir tanesi. Ama Konya ilinin içerisinden yine diri fay geçiyor. Batı Anadolu’ya geldiğimizde neredeyse içinden diri fay geçmeyen il söz konusu değil. Kuzey’de Bolu, Sakarya, Kocaeli’nde… Bursa’da mesela geçtiğimiz günlerde yeni fay bulunduğu ileri sürülen bir bölge."
Fay hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
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Uzmanlar alarmda, yeni fay hattı keşfedildi: '7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir'
23 Şubat, 07:21
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